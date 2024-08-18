Азербайджан хочет присоединиться к БРИКС

Вопрос о присоединении Азербайджана к БРИКС обсуждался с Россией, сообщил посол республики в Москве.

Баку хочет присоединиться к БРИКС. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на посла республики в Москве Полада Бюльбюль оглы.

"Азербайджан действительно изъявил такое желание", - подчеркнул дипломат. "Мы о нем говорили с российскими коллегами, но это - тоже процесс, и вопрос - в работе", - добавил он, не обозначив конкретных сроков.

Саммит БРИКС пройдет в октябре в Казани

Очередной саммит международной организации пройдет с 22 по 24 октября в Казани.

Президент РФ Владимир Путин 18-19 августа посетит Азербайджан с госвизитом. В пресс-службе Кремля указали, что ожидается подписание ряда совместных документов.

БРИКС - неформальная группа государств, в которую входят РФ, Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса 24 августа 2023 года сообщил, что Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты приглашены к вступлению в качестве полноправных членов. Позднее Аргентина отказалась от присоединения.

На очереди - Таиланд и Малайзия

Представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун 30 мая подтвердил, что на очереди - планируемое вступление этой страны. О заинтересованности говорили и власти Малайзии, она уже подала соответствующую заявку.

БРИКС может помочь цифровой экономике Малайзии расти быстрее, позволив ей теснее интегрироваться со странами, имеющими развитые цифровые рынки, а также воспользоваться передовым опытом других государств-членов, отметил в беседе с DW Рахул Мишра, доцент Центра индо-тихоокеанских исследований при Университете Джавахарлала Неру в Нью-Дели.

"Таиланд также сможет привлечь инвестиции в важные отрасли, включая услуги, производство и сельское хозяйство", - пояснил он.

Создание БРИКС инициировала российская сторона. Первая министерская встреча в формате организации состоялась в кулуарах сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 20 сентября 2006 года.