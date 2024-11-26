Удар РФ по Днепру не удержит НАТО от поддержки Украины

Союзники по НАТО после запуска Россией баллистической ракеты "Орешник" осудили российский террор против гражданского населения и заявили о продолжении помощи Украине.

Совет НАТО - Украина на уровне послов обсудил ситуацию с безопасностью в стране после запуска Россией на прошлой неделе по Днепру экспериментальной баллистической ракеты средней дальности. "В ходе встречи союзники по НАТО подтвердили свою поддержку Украины", - сообщила пресс-служба альянса по итогам переговоров в Брюсселе во вторник, 26 ноября.

На внеочередном заседании Совета Украина - НАТО, созванном по запросу Киева, по видеосвязи выступали представители украинского военного командования. "Атака, направленная на Днепр, рассматривается как очередная попытка России терроризировать гражданское население Украины и запугать тех, кто поддерживает Украину, поскольку она защищает себя от незаконной и неспровоцированной агрессии России", - говорится в пресс-релизе НАТО .

В Североатлантическом альянсе подтвердили, что применение Россией экспериментальной баллистической ракеты "не изменит ход конфликта и не удержит союзников по НАТО от поддержки Украины".

Ракетный удар РФ по Днепру

Президент России Владимир Путин 21 ноября заявил, что армия РФ нанесла удар по городу Днепр "баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении" с помощью "новейшей российской системы средней дальности "Орешник". При этом в Главном управлении разведки (ГУР) министерства обороны Украины указали, что удар, вероятно, был нанесен ракетой комплекса "Кедр".

После российского ракетного удара по Днепру генеральный секретарь НАТО Марк Рютте созвал заседание Совета НАТО - Украина на уровне послов.

Совет НАТО - Украина

Совет НАТО - Украина был создан для консультаций по вопросам безопасности на фоне продолжающегося российского вторжения, а также в рамках углубления сотрудничества по выполнению условий для вступления Украины в альянс. Заседание на уровне глав государств и правительств впервые состоялось в 2023 году в Литве.