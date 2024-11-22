ГУР: Россия ударила по Днепру ракетой комплекса "Кедр"

По данным украинской разведки, время подлета ракеты "Кедр" от Астрахани до Днепра составило 15 минут. Ранее Путин заявлял, что ВС России нанесли удар по Украине новой ракетой "Орешник".

Армия России, вероятно, ударила по городу Днепр ракетой комплекса "Кедр". Об этом в пятницу, 22 ноября, заявили в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

В пресс-службе управления уточнили, что подлетное время ракеты от Астрахани до Днепра составило 15 минут. На ней было установлено шесть частей, оснащенных суббоеприпасами. Скорость движения ракеты, по данным украинской разведки, составила 11 махов (около 13500 км/ч).

Путин: Удар по Украине был нанесен гиперзвуковой ракетой "Орешник"

Президент России Владимир Путин в четверг, 21 ноября, заявил, что армия РФ нанесла удар по городу Днепр "баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении" с помощью "новейшей российской системы средней дальности "Орешник".

По словам Путина, "Орешник" атакует цели со скоростью 10 махов. Пентагон и некоторые военные эксперты считают, что это оружие - модификация ракеты РС-26 "Рубеж".

Рютте созвал совет НАТО - Украина

После российского ракетного удара по Днепру генеральный секретарь НАТО Марк Рютте созвал заседание Совета НАТО - Украина. Чрезвычайная встреча состоится 26 ноября, заявили в альянсе 22 ноября. Консультации по запросу Украины пройдут на уровне послов в Брюсселе, уточнили в НАТО.

Удары ВСУ ATACMS и Storm Shadow по территории России

Ранее ВСУ впервые с начала войны нанесли удары по объектам на территории России ракетами Storm Shadow и ATACMS. 19 ноября, по данным украинских военных, был атакован военный объект на территории Брянской области, а на следующий день под удар попал, предположительно, армейский объект под Курском.

В свою очередь Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. Основные изменения в ней сводятся к тому, что агрессия любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, против России будет расценена как их совместное нападение на нее.