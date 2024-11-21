Путин: Удар по Украине был нанесен гиперзвуковой ракетой

Владимир Путин впервые прокомментировал удар по Днепру баллистической ракетой со стороны российской армии. Он заявил, что ВС РФ применили баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Президент России Владимир Путин заявил, что армия РФ нанесла удар по городу Днепр "баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении" с помощью "новейшей российской системы средней дальности "Орешник". В своем телевизионном обращении в четверг, 21 ноября, Путин в том числе обвинил ВСУ в нанесении двух ударов дальнобойным оружием, поставленным Западом, по территории России. По его утверждению, цели ударов достигнуты не были.

При этом, по словам президента РФ, удары по российским объектам западным вооружением были невозможны "без специалистов стран, где оно было изготовлено", а Россия "считает себя вправе применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют использовать свое оружие против российских объектов". Он также заявил, что планирует "решительно и зеркально отвечать на эскалацию".

США: Россия не била по Украине межконтинентальной баллистической ракетой

Российская армия нанесла удар по территории Украины не межконтинентальной баллистической ракетой, а баллистической ракетой средней дальности, считают эксперты из США. Об этом со ссылкой на представителей правительства Соединенных Штатов пишут информационные агентства AFP и Reuters в четверг, 21 ноября.

Американский чиновник в разговоре с AFP, в частности, заявил, что удар по Днепру не стал "переломным моментом" в войне России против Украины.

ВСУ: Россия ударила по Днепру межконтинентальной ракетой

Ранее в тот же день Воздушные силы ВСУ заявили, что утром 21 ноября российские войска выпустили по городу Днепр ракеты различного типа, в том числе аэробаллистическую ракету "Кинжал", семь крылатых ракет Х-101, а также межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).

По данным украинских мониторинговых пабликов, для удара по Днепру была задействована 50-тонная РС-26 "Рубеж" с разделяющимися головными частями. Разработанная на основе советских чертежей в середине 2000-х годов и совершившая первый полет в 2011 году, она способна поражать цели на дальности до 6000 километров.

Удары ВСУ ATACMS и Storm Shadow по территории России

Ранее ВСУ впервые с начала войны нанесли удары по объектам на территории России ракетами Storm Shadow и ATACMS. 19 ноября, по данным украинских военных, был атакован военный объект на территории Брянской области, а на следующий день под удар попал, предположительно, объект под Курском.

В свою очередь Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину страны. Основные изменения в доктрине сводятся к тому, что агрессия любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, против России будет расценена как их совместное нападение на РФ.