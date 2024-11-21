Что говорят эксперты на Западе об ударах ATACMS и ответе РФ

Украина впервые применила дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Об эффективности этого оружия, а также о ядерном шантаже Москвы на фоне ударов, DW спросила западных военных обозревателей.

Украина на 1000-й день послеполномасштабного вторжения РФ впервые поразила российский арсенал ракетами ATACMS производства США. По имеющимся данным, под удар попал склад боеприпасов и военного снаряжения в Карачеве Брянской области. Минобороны РФ отчиталось о том, что были сбиты пять из шести ракет, и о "падении обломков одной, повлекшем пожар".

В то же время информагентство Reuters, ссылаясь на неназванные украинские и американские военные источники, сообщило, что Украина эффективно атаковала арсенал восемью ракетами ATACMS, из которых ПВО РФ, вопреки заявлениям из Москвы, сумела перехватить лишь две.

Таким образом, Украина применила ATACMS лишь через два дня после того, как Белый дом дал "зеленый свет" на использование американского оружия большой дальности для ударов вглубь России. Реакцией в Москве в тот же день стало подписание президентом Владимиром Путиным обновленной ядерной доктрины, концептуально "развязывающей руки" России на ядерный удар, и согласно которой, в Кремле теперь сочтут агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием ядерной страны, совместным нападением.

О том, как эти изменения могут повлиять на дальнейший ход войны, и как оценивать очередные российские угрозы, DW спросила военных экспертов на Западе.

Запоздалое, но важное решение

В интервью DW бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес отметил, что разрешение Белого дома наносить удары по РФ американскими ракетами важно как на оперативно-тактическом, так и на политическом уровнях.

С точки зрения военной тактики, "это позволит Украине наносить удары по российским и северокорейским штабам, материально-техническому обеспечению и артиллерии, что поможет сорвать подготовку россиян к контратаке на украинский плацдарм в Курской области. Это будет непосредственная тактическая выгода, подрывающая преимущество России в массе (живой силы. - Ред.)", - поясняет Ходжес и добавляет, что столь же важно решение американцев и на политическом уровне.

Бен Ходжес Фото: DW

Оно, по мнению отставного военного, "открывает двери для Великобритании и Франции на разрешение (применения ракет. - Ред.) Storm Shadow и Scalp и усиливает давление на Германию, чтобы та пересмотрела свою крайне ограничительную политику в отношении (ракет. - Ред.) Taurus", а также посылает мощный сигнал поддержки Украине со стороны США. "Итак, нет такого оружия, способного изменить в корне всё, но все же это предоставляет важные возможности, которые давно нужны Украине", - комментирует он.

В свою очередь, почетный профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона сэр Лоуренс Фридман в разговоре с DW сказал, что независимо от того, какие цели для ударов выберет Украина, ключевое преимущество ATACMS заключается в большей точности и более высокой эффективности поражения, по сравнению, например, с ударами с помощью дронов. "Дело ведь не в том, что ранее украинцы не могли атаковать такие цели, - комментирует Фридман. - Но теперь они станут более эффективными, с более точным и более мощным оружием, поступающим от Запада".

В словах Фридмана между строк легко считывается критика в адрес Запада за нерасторопность, позволившая России в ожидании данного политического решения "переместить некоторые релевантные цели" подальше от радиуса поражения дальнобойных ракет, имеющихся в распоряжении Украины, напоминает ученый. В конце августа издание The Wall Street Journal сообщило, что Россия переместила 90 процентов своих бомбардировщиков на военные базы за пределами радиуса действия ATACMS, чтобы заблаговременно обезопасить их от потенциальных ракетных ударов со стороны Вооруженных сил Украины.

Лоуренс Фридман Фото: Photoshot/picture alliance

Бен Ходжес высказывается на этот счет даже резче. Он напоминает, что Вашингтон и далее ограничивает радиус применения этих ракет только приграничными российскими территориями, а администрация президента Джо Байдена, полагает он, в целом сделавшая для Украины много хорошего, все же не справилась с главным - четко поставить целью победу Украины. "А если у вас нет четко определенной стратегической цели, то, в конечном счете, вы получите много плохих политических решений, как это и случилось с администрацией Байдена", - критикует Ходжес и предполагает, что робость в решениях Белого дома "является результатом постоянного излишнего страха перед тем, что Россия может прибегнуть к эскалации с применением ядерного оружия".

Кремль усиливает ядерный шантаж

Одновременно с сообщениями о первых ударах Украины ракетами ATACMS по российской территории, в Москве объявили об утверждении новой ядерной доктрины, значительно расширяющей формальные предпосылки для применения РФ ядерного оружия. О планах внесении изменений в документ стало известно еще в сентябре. Впрочем, его показательное подписание именно сейчас эксперты, с которыми общалась DW, связывают именно с разрешением Белого дома на применение Украиной ракет ATACMS.

Несмотря на то, что еще перед началом полномасштабного вторжения, в начале января 2022 года, Россия и четыре других члена "ядерного клуба" по инициативе Москвы приняли совместное заявление о недопустимости развязывания ядерной войны, в Кремле с первых же дней боевых действий угрожают Украине и Западу, как заявлял сам Путин в апреле 2022 года, "последствиями, с которыми те в своей истории еще никогда не сталкивались". В Киеве и в НАТО расценивают подобные заявления как шантаж.

Таблоид "Комсомольская правда", за которым закрепилась репутация "любимой газеты Путина", утверждение обновленной ядерной доктрины во вторник назвал "последним предупреждением" Западу и прямым ответом на разрешение ударов по РФ дальнобойными ракетами. Но стоит ли всерьез воспринимать очередную тираду угроз из Москвы?

За рамками гневной риторики?

Исследовательница ядерного разоружения из Гарвардской школы Кеннеди, автор книги "Унаследовав бомбу: распад СССР и ядерное разоружение Украины", удостоенной премии имени Колби, Марьяна Буджерин в беседе с DW оценила как относительно низкую вероятность того, что Россия на данном этапе действительно пойдет на риск применения ядерного оружия в ответ на удары конвенционным оружием "по нескольким целям" в РФ.

И хотя Буджерин в целом не исключает возможность реализации российских угроз "при чрезвычайных обстоятельствах", все же она полагает, что изменение доктрины и риторика угроз по-прежнему направлены на устрашение и подрыв решимости Запада в поддержке Украины.

Марьяна Буджерин Фото: Privat

До сих пор размахивание "ядерной дубиной" приносило России неплохой дивиденд в виде задержек и робости Запада, считает Буджерин. "Только подумайте, насколько тщательно и осторожно западные столицы рассматривали и пересматривали свою политику в отношении Украины. Каждую новую поставляемую систему вооружений тщательно анализировали на предмет ее эскалационного потенциала. Все это занимало время, иногда оружие не поступало тогда, когда было нужно на фронте. Поэтому на сроки, типы и темпы поставок, безусловно, влияли опасения по поводу ядерной эскалации", - говорит исследовательница.

Впрочем, отмечает она, ядерный блеф РФ хотя и приводил к задержкам в помощи, но в целом не сработал, ведь основная цель Кремля - заставить Запад отступить от поддержки Украины - не была достигнута. Кроме того, как отмечает она, Россия использует ядерные угрозы там, где они лишены смысла: ведь обычно их используют, чтобы предотвратить ядерный удар другой стороны. Если же ими пугать неядерное государство, как Украину, то толка от них нет, поясняет Буджерин.

Российские ядерные "страшилки" следует воспринимать как избитую словесную эквилибристику, адресованную Вашингтону и Берлину, чтобы удержать их от усиления помощи Киеву, полагает Бен Ходжес. "Угрозы являются тем, чем они и есть - угрозами", - отмечает он и напоминает, что Украина уже неоднократно заходила за так называемые "красные линии" Кремля, например, атакуя российскую нефтегазовую инфраструктуру или подмосковный аэропорт. "Россияне знают, что они получат нуль выгоды, если используют ядерное оружие. Это не принесет им никаких преимуществ. Китай сказал: не используйте его. Индия, Германия сказали то же самое. Администрация Байдена пообещала, что применение ядерного оружия приведет к "катастрофическим последствиям". Поэтому я считаю, что россиянам не светит ничего хорошего, если они его используют. Но они видят, что постоянные угрозы действительно срабатывали", - оценивает Ходжес.

Россия, которая с начала полномасштабного вторжения сама поэтапно шла к эскалации: от ударов по украинской критической инфраструктуре, атак на судоходство и до привлечения сил КНДР к боевым действиям против ВСУ, теперь "не имеет права жаловаться на эскалацию", считает Лоуренс Фридман. Так решится ли теперь РФ на то, чтобы перешагнуть еще более опасный рубеж? Опрошенные DW эксперты считают, что, скорее всего, нет. Вместе с тем, как предостерегает Фридман, россияне сами раздули эту тему "и теперь будут ощущать необходимость продемонстрировать тот или иной ответ".

Таковым ответом, судя по всему, стал удар РФ по Днепру в четверг, 21 ноября. Воздушные силы ВСУ заявили, что российские войска впервые выпустили по городу, в том числе, и межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), по всей видимости, 50-тонную РС-26 "Рубеж". Информагенство France-Presse в этой связи особо отметило, что ракета "не была оснащена ядерной боеголовкой".