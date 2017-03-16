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Фото: Lex van Lieshout/ANP/IMAGO
Марк Рютте
Публикации по теме
Премьер-министр Нидерландов с октября 2010 года.
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Новости
3 ч. назад
3 ч. назад
В Нидерландах распалась правящая коалиция премьера Рютте
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Контекст
И.о. премьера Нидерландов выдержал вотум недоверия
И.о. премьера Нидерландов выдержал вотум недоверия
Партия Марка Рютте в середине марта выиграла парламентские выборы, однако вскоре разгорелся скандал.
Политика
02.04.2021
2 апреля 2021 г.
В Нидерландах на выборах побеждает партия премьера Рютте
В Нидерландах на выборах побеждает партия премьера Рютте
Марк Рютте, согласно экзитполам, сохранит пост главы правительства Нидерландов.
Политика
17.03.2021
17 марта 2021 г.
В Нидерландах жестко разогнали антиправительственный протест
В Нидерландах жестко разогнали антиправительственный протест
Несмотря на карантинные ограничения, несколько сколько сотен человек собрались в центре Амстердама, чтобы выразить недов
Политика
17.01.2021
17 января 2021 г.
Правительство Нидерландов уходит в отставку
Правительство Нидерландов уходит в отставку
Скандал, связанный с ошибочными обвинениями в мошенничестве тысяч семей, привел к отставке правительства Нидерландов.
Политика
15.01.2021
15 января 2021 г.
Голландский политик Вилдерс признан виновным в дискриминации
Голландский политик Вилдерс признан виновным в дискриминации
В 2016 году суд признал лидера Партии свободы виновным в дискриминации жителей Нидердандов с марокканскими корнями.
Политика
04.09.2020
4 сентября 2020 г.
Скорость на автобанах в Нидерландах ограничена до 100 км/ч
Скорость на автобанах в Нидерландах ограничена до 100 км/ч
В борьбе с глобальным изменением климата Нидерланды первыми в Европе решили ограничить скорость на автобанах 100 км/ч.
Общество
13.11.2019
13 ноября 2019 г.
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Мнения
Нидерланды остановили волну популизма
Бернд Ригерт
Комментарий
Политика
16.03.2017
16 марта 2017 г.
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