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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Фото: Lex van Lieshout/ANP/IMAGO

Марк Рютте

Публикации по теме

Премьер-министр Нидерландов с октября 2010 года.

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Новости

3 ч. назад

В Нидерландах распалась правящая коалиция премьера Рютте

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Контекст

Марк Рютте

И.о. премьера Нидерландов выдержал вотум недоверия

И.о. премьера Нидерландов выдержал вотум недоверия

Партия Марка Рютте в середине марта выиграла парламентские выборы, однако вскоре разгорелся скандал.
Политика2 апреля 2021 г.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте радуется победе на парламентских выборах 17 марта 2021 года

В Нидерландах на выборах побеждает партия премьера Рютте

В Нидерландах на выборах побеждает партия премьера Рютте

Марк Рютте, согласно экзитполам, сохранит пост главы правительства Нидерландов.
Политика17 марта 2021 г.
Разгон полицией антиправительственного протеста в Амстердаме, 17 января 2021 года

В Нидерландах жестко разогнали антиправительственный протест

В Нидерландах жестко разогнали антиправительственный протест

Несмотря на карантинные ограничения, несколько сколько сотен человек собрались в центре Амстердама, чтобы выразить недов
Политика17 января 2021 г.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

Правительство Нидерландов уходит в отставку

Правительство Нидерландов уходит в отставку

Скандал, связанный с ошибочными обвинениями в мошенничестве тысяч семей, привел к отставке правительства Нидерландов.
Политика15 января 2021 г.
Лидер Партии свободы Герт Вилдерс (справа) в суде

Голландский политик Вилдерс признан виновным в дискриминации

Голландский политик Вилдерс признан виновным в дискриминации

В 2016 году суд признал лидера Партии свободы виновным в дискриминации жителей Нидердандов с марокканскими корнями.
Политика4 сентября 2020 г.
На автобане в Нидерландах

Скорость на автобанах в Нидерландах ограничена до 100 км/ч

Скорость на автобанах в Нидерландах ограничена до 100 км/ч

В борьбе с глобальным изменением климата Нидерланды первыми в Европе решили ограничить скорость на автобанах 100 км/ч.
Общество13 ноября 2019 г.
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Мнения

Бернд Ригерт

Нидерланды остановили волну популизма

Бернд Ригерт
Комментарий
Политика16 марта 2017 г.