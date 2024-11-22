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Удар РФ по Днепру: Рютте созвал Совет НАТО - Украина

Ольга Лебедева
22 ноября 2024 г.

Чрезвычайное заседание Совета НАТО - Украина пройдет 26 ноября на уровне послов. Оно созвано по запросу Киева после российского ракетного удара по Днепру.

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Флаги Украины и НАТО
Совет НАТО - Украина пройдет 26 ноябряФото: Petras Malukas/AFP/Getty Images

После российского ракетного удара по Днепру генеральный секретарь НАТО Марк Рютте созвал заседание Совета НАТО - Украина. Чрезвычайная встреча состоится 26 ноября, заявили в альянсе в пятницу, 22 ноября.

Консультации в Брюсселе пройдут по запросу правительства Украины на уровне послов, указали далее в организации.

Удар РФ баллистической ракетой по Днепру

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил в телеобращении, что армия РФ нанесла удар по Днепру "баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении" с помощью "новейшей российской системы средней дальности "Орешник". 

В Украине указали, что утром 21 ноября РФ выпустила по городу Днепру ракеты различного типа, в том числе аэробаллистическую ракету "Кинжал", семь крылатых ракет Х-101, а также межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Эксперты из США, на которых ссылаются агентства AFP и Reuters, указали, что, по их оценке, Россия не применяла МБР для удара по Украине.

В НАТО заявили, что российский удар по Днепру не заставит союзников отказаться от поддержки Киева. "Развертывание этого потенциала не изменит ход конфликта и не удержит союзников по НАТО от поддержки Украины", - заявили в альянсе. С аналогичным заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, Украина уже перенесла "бессчетной количество российских атак", а США за последние дни "проинструктировали Украину и своих тесных союзников, чтобы помочь им подготовиться".

Совет НАТО - Украина

Совет НАТО - Украина был создан для консультаций по вопросам безопасности на фоне продолжающегося российского вторжения, а также в рамках углубления сотрудничества по выполнению условий для вступления Украины в альянс. Заседание на уровне глав государств и правительств впервые состоялось в 2023 году в Литве.

 

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