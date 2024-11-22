Удар РФ по Днепру: Рютте созвал Совет НАТО - Украина

Чрезвычайное заседание Совета НАТО - Украина пройдет 26 ноября на уровне послов. Оно созвано по запросу Киева после российского ракетного удара по Днепру.

После российского ракетного удара по Днепру генеральный секретарь НАТО Марк Рютте созвал заседание Совета НАТО - Украина. Чрезвычайная встреча состоится 26 ноября, заявили в альянсе в пятницу, 22 ноября.

Консультации в Брюсселе пройдут по запросу правительства Украины на уровне послов, указали далее в организации.

Удар РФ баллистической ракетой по Днепру

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил в телеобращении, что армия РФ нанесла удар по Днепру "баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении" с помощью "новейшей российской системы средней дальности "Орешник".

В Украине указали, что утром 21 ноября РФ выпустила по городу Днепру ракеты различного типа, в том числе аэробаллистическую ракету "Кинжал", семь крылатых ракет Х-101, а также межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Эксперты из США, на которых ссылаются агентства AFP и Reuters, указали, что, по их оценке, Россия не применяла МБР для удара по Украине.

В НАТО заявили, что российский удар по Днепру не заставит союзников отказаться от поддержки Киева. "Развертывание этого потенциала не изменит ход конфликта и не удержит союзников по НАТО от поддержки Украины", - заявили в альянсе. С аналогичным заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, Украина уже перенесла "бессчетной количество российских атак", а США за последние дни "проинструктировали Украину и своих тесных союзников, чтобы помочь им подготовиться".

Совет НАТО - Украина

Совет НАТО - Украина был создан для консультаций по вопросам безопасности на фоне продолжающегося российского вторжения, а также в рамках углубления сотрудничества по выполнению условий для вступления Украины в альянс. Заседание на уровне глав государств и правительств впервые состоялось в 2023 году в Литве.