Удар РФ по Днепру: Рютте созвал Совет НАТО - Украина

Удар РФ по Днепру: Рютте созвал Совет НАТО - Украина22 ноября 2024 г.
После российского ракетного удара по Днепру генеральный секретарь НАТО Марк Рютте созвал заседание Совета НАТО - Украина. Чрезвычайная встреча состоится 26 ноября, заявили в альянсе в пятницу, 22 ноября.
Консультации в Брюсселе пройдут по запросу правительства Украины на уровне послов, указали далее в организации.
Удар РФ баллистической ракетой по Днепру
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил в телеобращении, что армия РФ нанесла удар по Днепру "баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении" с помощью "новейшей российской системы средней дальности "Орешник".
В Украине указали, что утром 21 ноября РФ выпустила по городу Днепру ракеты различного типа, в том числе аэробаллистическую ракету "Кинжал", семь крылатых ракет Х-101, а также межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Эксперты из США, на которых ссылаются агентства AFP и Reuters, указали, что, по их оценке, Россия не применяла МБР для удара по Украине.
В НАТО заявили, что российский удар по Днепру не заставит союзников отказаться от поддержки Киева. "Развертывание этого потенциала не изменит ход конфликта и не удержит союзников по НАТО от поддержки Украины", - заявили в альянсе. С аналогичным заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, Украина уже перенесла "бессчетной количество российских атак", а США за последние дни "проинструктировали Украину и своих тесных союзников, чтобы помочь им подготовиться".
Совет НАТО - Украина
Совет НАТО - Украина был создан для консультаций по вопросам безопасности на фоне продолжающегося российского вторжения, а также в рамках углубления сотрудничества по выполнению условий для вступления Украины в альянс. Заседание на уровне глав государств и правительств впервые состоялось в 2023 году в Литве.