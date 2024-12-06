Что подорожает в России в 2025 году?

На фоне рекордного роста военных расходов в РФ в следующем году вырастут цены на основные виды товаров и услуг. Наряду с импортом подорожает стоимость услуг ЖКХ и цены на топливо, что позволит властям пополнить бюджет.

Следующий год готовит для россиян неприятный подарок в виде дальнейшего повышения цен на товары и услуги. В 2025 году стоимость жизни вырастет практически по всем пунктам - от проезда в транспорте и цен на продукты до квартплаты. На негативный тренд влияют несколько факторов: растущее санкционное давлениена Россию из-за ее вторжения в Украину и милитаризация экономики. Так, в 2025 году ожидается рекордный рост военных расходов, которые составят 13,5 триллиона рублей (или 6,31% ВВП России и 41% всех расходов страны) - это примерно на 25 процентов больше, чем в 2024 году.

В ноябре Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 21%, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила, что регулятор вновь прибегнет к той же мере, чтобы сбить растущую инфляцию.

Но такими действиями регулятор только подбивает цены, считают некоторые экономисты, так как издержки бизнеса растут, а кредиты для него становятся все менее доступными. Инфляция действует по принципу домино - например, рост цен на топливо провоцирует подорожание грузоперевозок, а впоследствии это добавляет стоимость доставляемых в магазин товаров. DW изучила, как изменятся цены и что подорожает сильнее всего.

Электричество, газ и топливо - более 12%

Очевидно, что одним из самых чувствительных для населения и бизнеса будет повышение цен в жилищно-коммунальной сфере. Средний размер индексации тарифов поднимут в среднем почти на 12% (это максимальное значение за последние 4 года). При этом каждый из регионов будет самостоятельно устанавливать индекс платы для населения, так что он в итоге может превысить официальную планку в 12%, установленную правительством РФ. Электроэнергия для россиян вырастет на 12,6%, а газ - на 10,6%. Стоимость тех же услуг для предприятий электроэнергетики и организаций ЖКХ будет еще выше - на 21,3%.

Также вырастут цены на бензин и дизель - в октябре Госдума приняла закон об ускоренном повышении акцизов на топливо в размере 14% и 16% соответственно. По планам российских чиновников, дополнительное повышение акциза принесет бюджету еще свыше 23 миллиардов рублей в виде НДС. Ранее планировалось повысить акциз на 4,7%. Экономисты полагают, что так российские власти пытаются пополнить бюджет страны, который тратят на войну в Украине и военные предприятия.

Транспорт и логистика - от 10% до 20%

В этой категории подорожание ожидается на уровне 5-10%. Сильнее всего это отразится на грузоперевозках, многие компании готовятся к повышению цен на топливо и услуги логистики. В этом году услуги экспедиторов, в частности, уже выросли на 61% - из-за дефицита водителей грузовиков и роста зарплат. Для населения подорожают путешествия на железнодорожном и авиатранспорте - билеты вырастут примерно на 5-7%. Планируется, что менее доступными станут поездки в поездах дальнего следования - такие билеты вырастут в цене на 20%.

Эксперты отмечают, что повышение цен - результат политики РЖД, которая лоббировала в правительстве РФ увеличение тарифов на свои услуги. Впрочем, и без того население почувствовало ужесточение ценовой политики: в 2024 году средняя стоимость авиабилета в России выросла на 30%, железнодорожного - на 25%.

Электроника - 10%, строительные материалы - 15%

Недавнее резкое падение курса рубля дополнительно повлияет на подорожание множества видов товаров, импортируемых из-за границы. В частности, сильнее всего цены вырастут на электронику - на 10%. Об этом заявили иностранные и российские производители бытовой техники, писало российское издание "Коммерсант". Среди тех, кто решил поднять цены, французская "Группа СЕБ-Восток" (Tefal, Rowenta, Krups и др.), турецкая IPH appliances (Beko, Indesit, Grunding и проч.), а также российские Kuppersberg и Vard. Представители ритейлеров добавили, что цены, скорее всего, дополнительно поднимут на 20% в следующем году на всю сетку потребительской электроники. По его словам, помимо сильной волатильности курса рубля, на ценовую политику продавцов повлияло повышение до 21% ключевой ставки ЦБ РФ.

Здание Центробанка РФ Фото: Natalia Seliverstova/Sputnik/dpa/picture alliance

Из-за падения курса национальной валюты, вырастет и стоимость импортируемых стройматериалов. Часть продукции - плитка, саморезы, герметики и монтажная пена - практически не производится в России. По мнению профессора РЭУ им. Плеханова Натальи Продановой, которая дала прогноз для aif.ru, рост цен в на рынке стройматериалов составит в среднем 15-20%. Аналогичный рост цен прогнозируют на рынке ремонтных услуг, который также зависит от импортных поставок.

Продукты питания - 7%

Чуть менее заметно вырастут цены на некоторые продукты питания, которые производятся в России - это касается овощей и некоторых фруктов. Впрочем, указывают эксперты, в России невозможно замещение импорта части сельскохозяйственных товаров - оборудования, кормовых добавок и ветеринарных лекарств. В этой связи вырастет цена на молочную и мясную продукцию - на 6-8%. Так, в этом году сильнее всего подорожала говядина - на 12,7%, а баранина - на 27,3%, писало издание Forbes со ссылкой на ассоциацию производителей и поставщиков продуктов питания "Руспродсоюз".

Российские власти пытаются силовым методом повлиять на ценообразование производителей продуктов питания. Например, в ноябре генпрокуратура РФ провела "дискуссию" с производителями молока, в том числе "Вимм Билль Данн" и "Экомилк", которые планировали поднять отпускные цены на свою продукцию. После этого надзорный орган объявил, что предприниматели вернут прежнюю стоимость молока из-за "отсутствия объективных оснований для их повышения". Впрочем, того же эффекта не получилось добиться в отношении производителей сливочного масла. С начала 2024 года они подняли цены на свою продукцию на 25% и предупредили о дальнейшем повышении цен.

Импортеры готовились к резкому падению рубля

Экономисты внутри России в последнее время становятся все более пессимистичными. В центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предполагают, что инфляция в 2025 году будет выше, чем прогнозировалось ранее: 5,85-6,15% вместо 5-5,3%. А сочетание таких факторов, как высокая инфляция, рост банковской ставки ЦБ и изменения курса рубля, могут привести экономику России в состояние стагфляции (одновременная стагнация и высокая инфляция).

Рост цен на товары в 2025 году будет заметным, соглашается экономист Сергей Алексашенко в интервью DW, ведь в страну импортируется около 20-23% товаров продовольственного и 40% непродовольственного рынка. Но он не ожидает сильного скачка инфляции, так как в России доллар уже торговался по цене 100 рублей в августе 2023 года. "Ходит слух, что некоторые импортеры уже заложили в свои контракты курс примерно на уровне 105 рублей за доллар", - говорит Алексашенко. Он говорит, что с растущим курсом доллара и евро по отношению к рублю в российскую экономику вольются дополнительные рубли. "Никаких особых шоков - резкого снижения стоимости нефти или гражданской войны - для резкого спада экономики нет", - говорит он. Но и потенциального роста для экономики особенно нет, говорит экономист, так как основная функция возлагается на военные предприятия.

По его мнению, ситуация далека от той, которая сложилась в экономике позднего СССР, так как в России сейчас происходит неравномерный рост зарплат, но есть общее пессимистическое ощущение. "Путин произносит замечательные слова, что экономика растет и быстрее, чем в странах Европы, бюджет твердый и всем бы такой, инфляция под контролем. Все замечательно, но общее настроение - хреновое", - заключил он.