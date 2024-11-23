Карты UnionPay Газпромбанка перестали принимать за рубежом

Карты UnionPay, выпущенные Газпромбанком, перестали обслуживаться как минимум в десяти странах после попадания банка под санкции США. Газпромбанк перестал оформлять и выпускать их.

Карты платежной системы UnionPay, выпущенные российским Газпромбанком, перестали принимать более чем в десяти странах мира после попадания банка под санкции США. Об этом со ссылкой на держателей карт в субботу, 23 ноября, сообщают российские СМИ.

По данным агентства ТАСС, карты перестали обслуживаться как минимум в восьми странах: Турции, ОАЭ, Таиланде, Венгрии, Германии, Катаре, Казахстане и Китае. Государственное агентство РИА "Новости" сообщает также о проблемах у владельцев карт в Италии, Уругвае, Аргентине и Индонезии.

Сам Газпромбанк при этом перестал оформлять и выпускать карты системы UnionPay. Как пишет "Коммерсант", банк убрал карту из списка доступных к оформлению на сайте.

США ввели санкции против 50 банков из России, включая Газпромбанк

В четверг, 21 ноября, более 50 российских банков, 40 регистраторов ценных бумаг и 15 чиновников, связанных с финансовой сферой, попали под новый пакет санкций со стороны США. В числе прочих под санкции попал Газпромбанк, уже фигурирующий в аналогичных списках Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

В тот же день Газпромбанк предупредил о "трудностях" у держателей карт UnionPay за рубежом и посоветовал их владельцам "в ближайшее время снять наличные".