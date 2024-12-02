Резкое падение курса рубля: почему произошло и чего ждать?

Курс российской валюты резко снизился на фоне санкций США против Газпромбанка, осложнивших и без того серьезные проблемы в финансовой системе страны. Как теперь поведет себя Кремль?

Российский рубль упал по отношению к доллару , продемонстрировав курсы, которых не видели с первых дней полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. В понедельник, 2 декабря, курс нацвалюты РФ составлял около 108 рублей за доллар, на прошлой неделе он достигал отметки в 113 рублей. В качестве контрмеры 27 ноября Центробанк России объявил о прекращении покупок иностранной валюты, пытаясь укрепить рубль и ослабить давление на финансовые рынки.

Что стоит за падением курса российского рубля?

Нынешнее падение курса рубля началось с конца лета, в течение этого же времени снижались и цены на нефть, что ударило по доходам казны от этого важнейшего для РФ экспортного товара. Это оказало давление на российскую экономику, которую многие эксперты называют сейчас "военной" и которая и без того испытывает трудности из-за высокой инфляции.

В последние 18 месяцев власти России резко подняли расходы на оборону, пытаясь одержать верх в войне с Украиной. С 2021 года соответствующие ассигнования выросли более чем в три раза, в бюджете 2025 года они составят рекордные 13,5 триллиона рублей (102 миллиарда евро в пересчете), то есть на 25% больше, чем годом ранее. По оценкам российского Центробанка, инфляция в текущем году составит 8,5%, что вдвое выше целевого показателя. Процентная ставка также находится на небывало высоком уровне - в октябре она достигла 21%.

Однако резкое падение рубля в последние дни многие наблюдатели связывают и с санкциями, введенными США против Газпромбанка 21 ноября. Этот банк оставался одной из немногих крупных финансовых структур России, ранее не попавшей под ограничения, являясь ключевой платформой для платежей за российские энергоносители и главным шлюзом страны в мировую финансовую систему. Фактический запрет Газпромбанку на доступ к мировой финансовой системе, в которой доминируют США, ограничивает возможности Кремля по финансированию своих вооруженных сил, а также затрудняет получение доходов за экспортные товары, включая газ, от оставшихся европейских клиентов, таких как Словакия и Венгрия.

Одновременно Соединенные Штаты пытаются удержать иностранные банки от ведения бизнеса с Москвой, предупреждая их, что они могут столкнуться с дополнительными санкциями, если подключатся к российской системе передачи межбанковской финансовой информации (СПФС), кремлевской альтернативе системе SWIFT, которую контролирует Запад.

Крис Уифер, инвестиционный консультант, проработавший в России более 25 лет, считает, что санкции против Газпромбанка могут иметь "серьезные последствия" для бюджета РФ, если не будут найдены обходные пути или если США не предоставят некоторым странам исключения. "Российский Центробанк пытается найти способ справиться с этим. Судя по всему, он все еще ищет решение", - сказал Уифер в интервью DW.

Московский экономист Олег Буклемишев, в свою очередь, заявил DW Новости шоу, что последние события являются отражением различных факторов давления, с которыми столкнулась российская экономика после вторжения в Украину. "Страна, страдающая (от западных санкций. - Ред.) и перенаправляющая экспорт и импорт с одного направления на другое, несет колоссальные расходы на логистику и продажи. Все это безумно дорого. Я бы сказал, наивно ожидать, что в то же самое время вы и ваша валюта укрепятся", - отметил экономист.

Что падение курса рубля говорит о состоянии экономики РФ?

С тех пор как Россия резко начала наращивать расходы на оборону, эксперты предупреждают об опасности перегрева ее экономики. В то время как в стране наблюдаются высокие темпы роста ВВП и рекордно низкий уровень безработицы, вызванные резким увеличением расходов, инфляционное давление усиливается.

На этой неделе власти России опубликовали новые данные, которые четко обозначили некоторые из проблем. На фоне серьезной нехватки рабочей силы, вызванной мобилизацией для участия в боевых действиях с Украиной и тем, что из-за войны РФ покинули более 1 миллиона человек, реальная зарплата в стране в сентябре выросла на 8,4% в годовом исчислении. Рост доходов и расходов домашних хозяйств привел к тому, что цены на такие важные потребительские товары, как сливочное масло, значительно выросли. Участились случаи его воровства, в некоторых магазинах этот продукт теперь выставлен на продажу в закрытых витринах.

Что говорят о падении рубля российские власти?

Центробанк России пояснил, что его решение о прекращении покупки иностранной валюты "было принято для снижения волатильности на финансовых рынках". Министр экономики Максим Решетников сообщил, что волатильность рубля была вызвана укреплением доллара и опасениями на рынке после введения США санкций против Газпромбанка. Происходящее не является результатом "фундаментальных факторов", заверил министр в интервью "Интерфаксу", добавив, что ситуация "скоро стабилизируется".

Антон Силуанов Фото: AlexeixDanichev/SNA/IMAGO

Некоторые наблюдатели предполагают, что слабый рубль отвечает планам президента Путина по увеличению госрасходов. Слабый рубль означает, что у Кремля может быть больше средств в нацвалюте, поскольку нефть и газ Россия обычно продает за иностранную валюту. Министр финансов РФ Антон Силуанов намекнул на это ранее на прошлой неделе. "Я не говорю, хороший это курс или плохой. Я просто говорю, что сегодня обменный курс очень и очень благоприятен для экспорта", - цитировали Силуанова государственные информагентства.

По словам инвестиционного консультанта Криса Уифера, правительство России рассматривает падение курса рубля как шанс конвертировать валютную выручку в как можно большее количество рублей в преддверии масштабного увеличения бюджета в 2025 году. "Оно хочет сохранить дефицит бюджета на низком уровне", - указал Уифер. И уточнил, что власти также могут увидеть преимущества в том, что российские экспортные товары, такие как удобрения, станут дешевле для потенциальных зарубежных покупателей.

Что будет дальше с российским рублем?

Российская экономика ранее не оправдывала мрачных прогнозов относительно ее перспектив. Когда после февраля 2022 года США, ЕС и Великобритания ввели масштабные санкции против Москвы, западные лидеры утверждали, что это нанесет мощный удар по экономике РФ. Однако огромные запасы нефти и газа обеспечили ей огромные доходы в течение всего того года, а способность обходить санкции позволила сохранять высокий уровень доходов и в течение большей части 2023 года.

Центробанк России объявил о прекращении покупок иностранной валюты на внутреннем рынке Фото: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance

Несмотря на то, что России потребовалось время, чтобы найти способы обойти введенные ограничения, ей постоянно удавалось это делать. И, возможно, удастся сделать то же самое, несмотря на последние санкции США против Газпромбанка. Кроме того, Москва расширила торговлю с Китаем, Индией и другими государствами, в то время как европейские страны в существенной степени отказалась от ее нефти и газа.

Однако, похоже, у РФ есть причины для беспокойства. Падение цен на нефть ударило по самому важному источнику ее доходов. Между тем, по мнению ряда экспертов, последние данные свидетельствуют о перегреве экономики до уровня, опасного для финансовой стабильности. Все это оказывает значительное давление на Кремль, требуя от него как можно скорее взять ситуацию под контроль.

Слабый рубль усложнит для властей борьбу с инфляцией, констатирует Кристофер Уифер. И напоминает при этом, что каждый раз, когда рубль ранее падал, правительство в конце концов вмешивалось и корректировало его курс. "Мы можем увидеть это снова до конца года", - подвел итог Уифер.