США ввели новые санкции против 50 банков из России

Больше 50 российских банков, 40 регистраторов ценных бумаг и 15 чиновников из финансовой сферы попали под новый пакет санкций со стороны США из-за войны в Украине.

Более 50 российских банков, 40 регистраторов ценных бумаг и 15 чиновников, связанных с финансовой сферой, попали под новый пакет санкций со стороны США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина Соединенных Штатов Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) в четверг, 21 декабря.

В числе прочих под санкции попал Газпромбанк, уже фигурирующий в аналогичных списках Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Кроме того, ограничения были введены против БКС-банка, банков "Центркредит", "ДОМ.РФ", "Синара" и многих других.

В публикации OFAC также упомянуты больше десяти сотрудников Центробанка РФ, попавших в санкционный список, в том числе два первых зампреда ЦБ РФ Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин, а также заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.

Санкции против Газпромбанка могут повлиять на поставки газа в Европу

Как пишет агентство ТАСС со ссылкой на представителя МИД Венгрии, введенные против Газпромбанка санкции не помешают стране "обеспечивать надежное энергоснабжение" В министерстве отметили, что изучают новые ограничения со стороны США и готовы при необходимости проконсультироваться с "Газпромом" по вопросам дальнейших поставок газа из России.

Последствия новых санкций, введенных из-за вторжения России в Украину, изучает и Словакия, также продолжающая экспортировать газ из РФ.