Как санкции Запада против Мосбиржи повлияют на экономику РФ

DW опросила экспертов, что будет с курсом рубля, что ждет экономику РФ и как это скажется на благосостоянии населения.

Санкции, введенные США и Великобритании против Мосбиржи за продолжающееся вторжение России в Украину, значительно ослабили российский рубль. Российская национальная валюта 12 июня рухнула, но уже на следующий день укрепилась. Центральный банк (ЦБ) РФ заявил, что начнет применять новую методику расчета курса рубля, а китайский юань станет основной иностранной валютой. DW расспросила экспертов, что будет с курсом рубля, что ждет экономику РФ и как это скажется на благосостоянии населения.

Что будет с курсом рубля?

Неопределенность - так чаще всего эксперты описывают настроения на финансовом рынке России после новых санкций США (позже аналогичные меры ввела Великобритания) против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД), выполнявших функции посредников при торгах долларами на российском валютном рынке.

Вслед за падением акций Мосбиржи обвалился и курс рубля: российские банки 12 июня просили за один доллар от 120 до 200 рублей. По мнению экономического обозревателя Яна Мелкумова, таким путем коммерческие структуры пытались сохранить собственный запас валюты, сделав ее покупку невыгодной. В перспективе разница между покупкой и продажей валюты (широкий спред) будет атрибутом российской экономики, считает Мелкумов: "Вы не умрете, если у вас отключат электричество, воду и канализацию, но очевидно, что жизнь изменится не в лучшую сторону. Так и в ситуации с системой обмена валют, она никуда не исчезнет, но куда серьезнее - исчез контрагент (НКЦ), который регулировал торги".

Центробанк постарается в ближайшее время пересобрать систему - сделать это не так сложно, используя цифровые технологии, считает эксперт. Но в этот переходный период, говорит Ян Мелкумов, имеется высокий риск неплатежеспособности некоторых игроков - раньше закрыть финансовую лакуну мог контрагент, у которого был доступ к корреспондентским счетам в американских банках. Это будет выражаться в нестабильности различных процессов в экономике, уверен Мелкумов: "Можно сказать, что сделан еще один шаг назад от конвертируемости рубля, это своего рода 1990-е".

Российский рубль будет ориентироваться на китайский юань

В ближайшее время курс рубля стабилизируется, считает Мелкумов, так как ЦБ располагает достаточным количеством инструментов для этого. Отчасти это уже произошло - рубль укрепился и вернулся на прежние позиции на фоне заявления Банка России 13 июня о новой методике расчета официального курса. Регулятор отмечал, что в России продолжилась внебиржевая торговля долларами и евро, а на основе ежедневных отчетов от крупнейших банков ЦБ будет устанавливать средний курс "на завтра".

Продолжатся и биржевые торги. ЦБ РФ объявил, что основным ориентиром для участников будет курс китайского юаня - его доля в торгах Мосбиржи, говорилось в заявлении регулятора, составляла 54%. Впоследствии этот показатель может вырасти до 75%, считает Ян Мелкумов, но сомневается в том, что крупные китайские банки решатся участвовать в таких сделках, "учитывая демонстративный характер американских санкций". Мелкумов не исключает, что китайская сторона попробует использовать в этой схеме небольшие банки, которыми можно будет пожертвовать в случае действия вторичных санкций. Причем зависимость от доллара, по его словам, не исчезнет: "Впоследствии участники сделок будут конвертировать, например через Киргизский банк, юани в доллары, потому что это более надежная валюта".

Вместе с тем на фоне новостей об усилении санкций несколько банков Кыргызстана уже прекратили работу с системами денежных переводов из России. В качестве причины они назвали "технические работы". Этому примеру последовали российские филиалы китайских банков, которые также приостановили обработку расчетов в российско-китайской торговле в долларах и евро.

Эксперты ожидают рост цен на товары из-за сложностей у импортеров

Вырастут издержки участников торговых сделок в России, непросто будет импортерам в поисках валюты на внутреннем рынке, считает научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Прокопенко. "Существенная часть российской банковской системы находится под санкциями, не во всяком банке они (импортеры - Ред.) смогут купить валюту, чтобы не взаимодействовать с санкционным лицом", - объясняет Прокопенко.

Импортные товары продолжат дорожать, прогнозирует Ян Мелкумов. По его мнению, розничные продавцы немного поднимут цены на товары, чтобы иметь "страховой резерв на черный день". "Но, как показывает практика, если они подросли, то к прежним позициям они редко возвращаются", - говорит эксперт.

Аналогичного мнения придерживаются экономист Дмитрий Прокофьев и финансист Никита Демидов, которые опубликовали свое мнение в авторском Telegram-канале "Деньги и песец". Они уверены, что новые ограничения операций с долларом не только увеличат издержки на импорт, но и сократят доходы от экспорта. Подобное было в СССР, когда импортные продовольственные товары продавались дороже закупочной цены в 20 раз, а импортные ткани - в 15 раз. "За счет этих сверхдоходов бюджет мог компенсировать экспортерам те убытки, которые они несли из-за искусственно завышенного "официального" курса рубля к доллару", - пишут эксперты.

Может ли возникнуть "черный валютный рынок"?

Хотя ЦБ РФ заверил, что "курс останется единым и рыночным", многие специалисты вновь вспомнили о таком понятии, как "множественность курсов". Это практикуют те государства Латинской Америки и Африки, которые столкнулись с серьезными экономическими кризисами и испытывают недостаток валютных резервов. Обычно этот механизм используют как временную меру, но в некоторых странах он сохранился как часть экономики, как на Кубе и в Иране, подобный "черный рынок валюты" действовал в СССР, напоминает Ян Мелкумов.

Повторение такой ситуации в России, по его мнению, маловероятно. ЦБ постарается сохранить отражение реальной картины на внебиржевых торгах, чтобы сохранить рыночный механизм, уверен экономист. Подобного мнения придерживается научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Прокопенко: "Пока не вижу причин для установления официального и неофициального курсов. Просто у крупных экспортеров будет больше возможностей для манипуляций с валютой в отсутствие посредника".

Ян Мелкумов не исключает, что Центробанк России может воспользоваться административным ресурсом и нарисовать собственный курс валют в случае форс-мажорной ситуации, например нехватки валют при усилении санкций. Критической может оказаться ситуация, когда экономика РФ перестанет подпитываться валютной выручкой за счет сырьевого экспорта, предполагают Прокофьев и Демидов: "Пока валюты в РФ-экономику "вливается" больше, чем выливается - у хозяев этой экономики будет возможность поддерживать и "критический импорт для обрабатывающей промышленности" и "потребительскую витрину".