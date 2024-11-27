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Российскому ВПК не хватает кадров

Сергей Куприков
27 ноября 2024 г.

В Думе заявили о дефиците рабочих рук на российских оборонных предприятиях и призвали привлекать молодых людей к инженерным специальностям.

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На одном из заводов ВПК в России, производящем снаряды
На одном из заводов ВПК в России (фото из архива)Фото: Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa/picture alliance

В России не хватает рабочих рук для работы в оборонной промышленности. Председатель комитета по контролю Госдумы Олег Морозов заявил в среду, 27 ноября, что по некоторым оценкам, дефицит кадров на российских оборонных предприятиях в ближайшее время составит около 400 тысяч человек. Он связал это с дефицитом профессионалов инженерных специальностей, в первую очередь необходимых этой отрасли. Выступая на заседании комитета, Морозов подчеркнул, что недостаток инженерных специалистов возник за последние десятилетия. Он добавил, что необходимо принимать меры для изменения этой ситуации и привлечения молодых людей к инженерным специальностям.

Глава министерства труда Антон Котяков ранее подтвердил наличие кадрового дефицита на рынке труда. По его словам, в особом дефиците - квалифицированные рабочие. По оценкам министерства, потребность в кадрах до 2030 года составит не менее 2,4 млн человек. Это обуславливает необходимость активных действий по улучшению ситуации с подготовкой квалифицированных специалистов.

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия резко увеличила производство военной продукции. В проекте российского бюджета на 2025 год на военные расходы планируется выделить 13,5 трлн рублей, что соответствует 6,31% ВВП. Однако выполнению заказов российскому ВПК мешает недостаток ресурсов и мощностей, в том числе нехватка рабочей силы.

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