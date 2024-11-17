Экспорт оружия из ФРГ может превысить максимум 2023 года

С января по середину октября 2024 года правительство ФРГ выдало разрешения на экспорт вооружений на 10,9 млрд евро. Показатель за весь 2023 год - 12,2 млрд евро.

В текущем году объемы немецкого экспорта оружия и военной техники, по всей видимости, превысят рекордный уровень 2023 года. С 1 января по 15 октября 2024 года правительство ФРГ выдало 4163 разрешения на продажу за рубеж вооружений на общую сумму 10,9 млрд евро. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает агентство dpa со ссылкой на имеющийся в его распоряжении ответ министерства экономики на запрос депутата бундестага от "Союза Сары Вагенкнехт" (ССВ) Севим Дагделен (Sevim Dagdelen).

Из этой суммы 7,2 млрд евро приходится на оружие. Рост оборонного экспорта Германии происходит главным образом за счет поставок Украине, которая уже третий год отражает полномасштабное вторжение России.

В 2023 году общий объем оборонного экспорта составил 12,2 млрд евро

Только за первое полугодие 2024 года правительство Германии одобрило экспорт вооружений на 4,9 млрд евро. Рекордный показатель немецкого экспорта вооружений в 2023 году составлял 12,2 млрд евро.

Комментируя эти цифры, депутат от ССВ Дагделен раскритиковала расширение оборонного экспорта. Левопопулистский "Союз Сары Вагенкнехт" требует от властей прекращения военной помощи Украине и начала переговоров с развязавшим войну президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что в пятерку стран, которым ФРГ поставляет больше всего оборонной продукции, помимо Украины, входят Сингапур, Индия, Катар, а также - впервые за долгое время - Саудовская Аравия. На протяжении нескольких лет власти Германии запрещали отправлять оружие в ближневосточное королевство в связи с его участием в войне в Йемене, а также из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги в стамбульском консульстве, этот запрет впоследствии был смягчен.