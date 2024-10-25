За "бронь" и высокие зарплаты. Как в военпром РФ ищут кадры

В российском военно-промышленном комплексе (ВПК) за последний год резко вырос спрос на специалистов для производства танков, артиллерии, взрывчатки и прочей продукции - из-за войны, которую Россия ведет против Украины вот уже третий год.

Мобилизация, массовая эмиграция и отправка на фронт по контракту - все это спровоцировало дефицит кадров в РФ. В условиях нехватки рабочей силы предприятия российского ВПК заманивают новых работников различными преференциями, в том числе высокими зарплатами и возможностью получить "бронь", чтобы не оказаться на фронте в Украине. На деле обещания не всегда совпадают с реальностью, как выяснила DW, изучив сайты по поиску работы в России и поговорив с несколькими сотрудниками оборонных предприятий.

Россия не может решить вопрос дефицита кадров

В бюджете РФ на 2025 год заложена рекордная сумма на военные цели - 13,5 трлн рублей, что эквивалентно 6,31% ВВП РФ. С одной стороны, российские власти заливают "заоблачные деньги" в ВПК, но с другой - для повышения объемов производства надо найти свободные руки, объясняет профессор МГУ Наталья Зубаревич. Сейчас в сфере ВПК РФ, по ее словам, задействовано свыше 2 млн человек. Она поясняет: то, что президент РФ Владимир Путин с гордостью называет "исторически низким уровнем безработицы за последние 15-20 лет", на самом деле представляет небывалый кадровый голод в стране в разных областях, что означает, что "свободные руки" практически закончились. Дефицит персонала по итогам 2023 года составил 4,8 млн человек, подсчитали в ФГБУН "Институт экономики РАН". Ситуация с доступностью незанятых на рынке труда в 2024 году ухудшилась, отчитался в недавнем исследовании Центробанк России.

Предприятия практически во всех отраслях, продолжает Зубаревич, в условиях кадрового голода вступили в гонку зарплат: с помощью финансовых посулов они переманивают специалистов друг у друга и пытаются сохранить существующие кадры. По данным Минпромторга, рост зарплат в ВПК за два года составил 30-60%. По мнению Зубаревич, эта ситуация из-за политики российских властей создает множество дисбалансов, за которые "экономика раньше или позже наказывает".

Здание Центробанка России Фото: Natalia Seliverstova/Sputnik/dpa/picture alliance

Чем заманивают сотрудников в ВПК

DW изучила популярный в России рекрутинговый сайт Dreamjob, на котором сотрудники могут оставлять анонимные комментарии. За последние два года отзывов с упоминанием военно-промышленных предприятий стало заметно больше, что косвенно свидетельствует об их рекрутинговой активности. Некоторые работодатели обещают множество социальных гарантий и различных бонусов, чтобы заманить к себе новых сотрудников. К примеру, так поступает завод имени Свердлова в городе Дзержинск Нижегородской области, производящий оборонную продукцию и взрывчатые вещества. В описании вакансий там предлагают высокие зарплаты с индексацией, "бронь" от мобилизации и доставку домой после вечерних смен. Впрочем, отзывы сотрудников говорят об иной картине: руководство, по словам одного из сотрудников, нередко вычитает из зарплаты из-за претензий к качеству работы. "Неравномерные нагрузки за одинаковую зарплату", - добавляет другой сотрудник этого завода со стажем работы 1-2 года.

Сотрудники ракетно-космической корпорации "Энергия" (РКК "Энергия"), базирующейся в Московской области, тоже жалуются на иллюзорность высоких зарплат. "ЗП по организации указывается довольно высокой, но при этом разрыв между руководством и рядовым сотрудником просто огромен", - пишет работник со стажем работы больше 10 лет. По его словам, зарплата в крупном маркетплейсе может быть выше, чем инженера на их предприятии. Хотя, добавляет он, чтобы "вырастить толкового инженера в данной сфере, нужно много времени". Об "относительно достойных зарплатах" написали в профиле завода №9 в Екатеринбурге, где производят артиллерию. Но это, отмечает автор отзыва, возможно в случае "больших переработок". Другой сотрудник сообщает, что зарплата в объявлении указывается одна, а "по факту меньше на четверть". О том, что предприятие фактически обслуживает войну, в комментариях никто не упоминает.

Возле одного из московских военкоматов. Работать в ВПК многие идут ради "брони" Фото: Mikhail Metzel/dpa/Tass/picture alliance

На предприятиях жалуются на материально-техническое оснащение

Работники "Курганмашзавода", производящего боевые машины пехоты БМП-3 и БМД-4М, жалуются не только на низкую зарплату, но и на устаревшее оборудование. Так, один из сотрудников пишет об оборудовании 1960-х годов выпуска, шестидневную рабочую неделю и низкую оплату труда - 42-46 тысяч рублей: "В термичке печи старые, техпроцессы старые уже неактуальные". В объявлении завода по этой профессии указана зарплата от 75 тысяч рублей.

На РКК "Энергия" также недовольны "критической нехваткой мерительного и режущего инструмента" и компьютеров. Сотрудник предприятия "Энергомаш" в Петербурге, поставляющем продукцию в том числе для военной отрасли, пишет об износе оборудования, из-за чего "большая часть завода кажется висящей на волоске".

В "Омсктрансмаше", производящем танки для армии РФ, пишут о кратном увеличении численности в одном из отделов с 40 до 300 человек: "Работы очень много, так как подразделения очень любят перекладывать обязанности друг на друга". На Обуховском заводе, производящим радиоэлектронику в Петербурге, пожаловались на нехватку "специфических инструментов" и снабжение рабочими материалами. Согласно отзыву одного из сотрудников, работники переходят на другие предприятия с высокой зарплатой, "и в итоге за троих работаешь именно ты пока, в конечном итоге, не увольняешься сам".

Многие сотрудники ВПК РФ говорят, что не интересуются политикой. На этом фото - дроны российского производства, которые используются в войне против Украины Фото: Maksim Blinov/SNA/IMAGO

"Новости не читаю": что рассказывают сотрудники ВПК

В прошлом году выросла зарплата на машиностроительном предприятии "Энергомаш" в Санкт-Петербурге, рассказал DW один из его сотрудников Михаил (имя изменено по просьбе собеседника). Однако в этом году, отметил он, премиальную часть зарплаты урезали из-за увеличения штата. "Объяснили это тем, что срочные заказы закончились", - говорит Михаил. На предприятии у Михаила есть "бронь", которая позволяет избежать призыва в армию в случае очередной мобилизации в стране. По его словам, один из сотрудников в прошлом году подписал контракт с Минобороны из-за высоких зарплат, получил ранение и вновь вернулся на предприятие.

Михаил говорит, что о войне в Украине предпочитает не думать, она его касается "лишь отчасти". "Новости никакие не читаю. Отработал свое время - поехал домой", - описывает свои будни Михаил. Менять рабочее место он не хочет, так как "давно трудится на предприятии" и выплачивает ипотеку.

Другой собеседник DW Антон (имя изменено по просьбе собеседника), работающий на военно-промышленном предприятии, производящем микроэлектронику, рассказал о двукратном росте зарплат с момента полномасштабной войны РФ против Украины. По его словам, если в начале 2022 года платили 60 тысяч рублей в месяц, то к концу 2024 года - 130 тысяч рублей. Но он отмечает, что вместе с ростом стоимости жизни в России его благосостояние не сильно изменилось с тех пор. "Недавно у нас закончился заказ, поэтому премиальную часть урезали, плюс часть нашей зарплаты начали забирать, чтобы выплачивать зарплату инженерам - они пока остаются без [фактической] работы", - объясняет Антон. Он рассказал, что сейчас изучает рынок труда, чтобы перейти на другое предприятие с более привлекательной зарплатой и "бронью" - практически все компании выполняют заказы Минобороны РФ. "Я бы с удовольствием перешел в гражданский сектор, но там практически нет стоящих предложений, связанных с микроэлектроникой", - объясняет он. Войну против Украины, по его словам, он не поддерживает, но ожидает, что "скоро все разрешится".