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В Татарстане хотят привлечь подростков к работе на ВПК

Александра Иванова
17 апреля 2024 г.

В Татарстане разработали новую программу содействия занятости молодежи, которая упростит трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе на оборонных предприятиях.

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Воспитанники одного из детских домов в РФ
В Татарстане хотели бы привлечь к труду подростков с 14 лет, в том числе из "семей, находящихся в социально опасном положении". На фото: воспитанники одного из детских домов в РФФото: DW

Правительство Татарстана хочет привлечь к труду, в том числе на предприятиях оборонного комплекса, как можно больше молодежи и подростков с 14 лет, пишет газета "Коммерсант" в понедельник, 15 апреля. 

Такой вывод журналисты делают на основе новой региональной программы содействия занятости молодежи. Сейчас она проходит антикоррупционную экспертизу, говорится в публикации. "Ранее Госсовет республики подготовил проект поправок к Трудовому кодексу, разрешающий трудоустраивать подростков с 16 лет на вредных и опасных производствах", - напоминают в "Коммерсанте".

Планируется, что новая программа содействия занятости молодежи упростит трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет и будет содействовать занятости несовершеннолетних из "семей, находящихся в социально опасном положении". Отдельными пунктами в документе говорится о "содействии занятости молодежи в возрасте до 35 лет в сельском хозяйстве" и "на предприятиях оборонно-промышленного комплекса", указывает "Коммерсант". Также в Татарстане проведут "информационную кампанию по стимулированию трудовой мобильности молодежи на приоритетные территории Дальнего Востока и Арктики".

Сборка дронов студентами колледжа в Татарстане

В июле 2023 года издания "Протокол" и YouTube-канал "РЗВРТ" опубликовали совместное расследование, в котором говорилось, что несовершеннолетних студентов колледжа "Алабуга Политех" в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане привлекают к сборке дронов Shahed, в том числе угрожая штрафами и отчислением за отказ от работы. В первую очередь, утверждают источники, речь идет о подростках от 15 до 17 лет, поступивших в колледж после девятого класса школы.

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