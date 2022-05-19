В России создают новое движение детей и молодежи

В день столетия 100 лет Всесоюзной пионерской организации имени Ленина - самой массовой детской организации СССР в четверг, 19 мая, группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента законопроект о создании в России нового движения детей и молодежи. Как сообщило агентство ТАСС, оно будет названо "Большая перемена".

Согласно проекту закона, членство в движении будет добровольным. В него смогут вступить школьники в возрасте от шести лет, а также учащиеся техникумов и колледжей. С участниками движения будут работать наставники. Ими смогут быть люди старше 18 лет, закончившие школу, техникум или колледж. Статус наставника нельзя будет получить "иностранным агентам" и аффилированным с ними лицам, указывается в законопроекте.

Среди целей движения названы "содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи", создание возможностей для их развития и самореализации, а также их подготовка "к полноценной жизни в обществе".

Наследники пионерии

Всесоюзная пионерская организация имени Ленина была образована решением II Всероссийской конференции Российского коммунистического союза молодежи, принявшей 19 мая 1922 года резолюцию "Детское движение". До 1924 года пионерская организация носила имя Спартака, но после смерти Ленина получила его имя. Была распущена вместе с комсомолом 28 сентября 1991 года после запрета КПСС. За все время существования пионерской организации в СССР через ее ряды прошло более 210 млн человек.

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