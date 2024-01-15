Финские фирмы поставляют РФ оборудование для ВПК

По данным телеканала Yle, более 20 финских фирм, которыми владеют выходцы из России, экспортируют в РФ оборудование, используемое для войны против Украины. Против четырех фирм ведется расследование.

По информации финского общественного телеканала Yle , более 20 финских компаний поставляют России технику и оборудование, пригодное для использования в военно-промышленном комплексе. Принадлежащие лицам российского происхождения небольшие логистические и экспедиторские фирмы экспортируют в РФ высокие технологии и другую продукцию, которая необходима ей для продолжения вторжения в Украину, сообщает Yle в понедельник, 15 января, ссылаясь на имеющиеся в ее распоряжении таможенные данные.

Среди прочего речь идет об экспорте запрещенных международными санкциями категорий - электронных датчиков, синтезаторов частот, дизельных двигателей, деталей трансмиссий, топливных насосов, оптических устройств, вольтметров, деталей подшипников, клапанов видеокамер, электронных плат и жестких дисков.

В исследовании указывается на экспорт в РФ датчиков, дизельных двигателей, топливных насосов и трансмиссионного оборудования фирмой близ Лаппеенранты. Аналогичные компоненты находили в уничтоженном в Украине российском оружии и транспортных средствах, сообщает Yle.

Неприметные офисы на границе с РФ и в Вантаа

Как отмечается на сайте телеканала, данные компании размещаются в "неприметных ангарах и небольших офисах" на юго-востоке Финляндии близ границы с РФ и в Вантаа, где расположен столичный аэропорт и крупные логистические центры. Они либо экспортировали товары напрямую в РФ или выступали в роли посредников между иностранными поставщиками и российскими покупателями. Их клиенты связаны с российским ВПК и разведывательными органами, в том числе Федеральной разведывательной службой (ФСБ), отмечается далее.

Продажи этих компаний значительно возросли после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Названий фирм и фамилий их владельцев в исследовании не называется. В компаниях, которые согласились на интервью с журналистами, отрицают нарушение санкций, а часть собеседников Yle указали на отсутствие возможностей проверить клиентов и сложности соблюдения масштабных санкций. В отношении не менее четырех из этих компаний ведется уголовное расследование.

Финляндия расследует поставки 3,5 тысячи БПЛА в Россию

Между тем в начале декабря 2023 гогда стало известно о выявлении финской таможней предполагаемых незаконных поставок в РФ почти 3,5 тысячи беспилотников и других запрещенных санкциями ЕС товаров. Две финские компании оформили экспортные операции на поставку продукции в третьи страны транзитом через российскую территорию, но в итоге груз остался в России, сообщило таможенное ведомство. В груз входила различная электроника, микроконтроллеры, полупроводниковые компоненты и другое оборудование, "классифицированное как оборонное". Расследование Финляндия ведет совместно с Нидерландами, Великобританией, США и Европолом.

С начала полномасштабной войны России против Украины ЕС принял более 10 санкционных пакетов в отношении РФ, запретив поставки целого ряда товаров. В соответствии с 11-м пакетом ограничительных мер Брюссель имеет право вводить вторичные санкции в отношении неевропейских компаний, помогающих обходить антироссийские рестрикции, и ограничивать торговлю с третьими странами, при посредничестве которых санкционные европейские товары попадают в Россию.

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