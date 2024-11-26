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Курс рубля впервые снизился до уровня марта 2022 года

Ольга Лебедева
26 ноября 2024 г.

Доллар США торгуется на валютном рынке Forex за 105,5 рубля, что является самым высоким уровнем с марта 2022 года.

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Обмен валюты в РФ
Курс рубля упал до минимума с марта 2022 годаФото: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa/picture alliance

Курс российского рубля по отношению к доллару США впервые снизился до уровня марта 2022 года - первых недель после полномасштабного российского вторжения в Украину и последовавшего введения масштабных санкций. В середине дня во вторник, 26 ноября, 1 доллар торговался на международном валютном рынке Forex за 105,5 рубля, что примерно на 1,5 рубля выше, чем днем ранее.

Курс евро достиг 110,9 рубля, причем рост составил 1,8 рубля, курс юаня - 14,5 рубля (на 0,19 рубля выше, чем накануне).

Впервые с марта 2022 года курс доллара выше 103 рублей

Между тем российский Центробанк в тот же день впервые с марта 2022 года установил официальный курс доллара выше 103 рублей.

В октябре Банк России повысил ключевую ставку до 21 процента, что является максимальным уровнем за последние 20 лет. В сентябре ставка ЦБ РФ была поднята до 19 процентов. Такие меры направлены на снижение инфляции. Они увеличивает стоимость кредитов для компаний и граждан и сокращают экономический рост.

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