ГД приняла бюджет на 2025 год с рекордными тратами на войну

Госдума утвердила бюджет РФ на 2025-й, а также на плановый период 2026-27 годов. В нем предусмотрены рекордные расходы на войну, а траты на социальную политику будут урезаны.

Государственная дума приняла закон "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов". Об этом сообщается на сайте российского парламента в четверг, 21 ноября.

Согласно проекту бюджета на 2025 год, его доходы увеличатся на 5 трлн рублей: с 35 до 40 трлн. В то же время расходы должны вырасти на 4,3 трлн рублей - с 37,2 до 41,5 трлн. В течение всех трех лет правительство планирует удерживать дефицит бюджета РФ на уровне до 1% ВВП. В 2024 году он был запланирован на 0,9%, однако позднее вырос до 1,7%.

На оборону и национальную безопасность в новом бюджете суммарно заложено примерно 8% от ВВП (13,5 трлн рублей потратят на оборону, еще 3,4 трлн - на нацбезопасность и правоохранительную деятельность) - это рекордный показатель в истории современной России, равный более чем 40% всех расходов бюджета. В 2026-м и 2027-м на оборону собираются потратить меньше: 12,7 трлн и 13 трлн рублей, соответственно.

При этом расходы на социальную политику в 2025 году упадут. А военный бюджет превысит траты на социальную политику, здравоохранение, образование и экономику вместе взятые.

Бюджет на ближайшие годы поддержали 335 депутатовГосдумы, еще 77 воздержались. Против проголосовала лишь избранная от "Партии роста" парламентарий Оксана Дмитриева.

Расходы России в 2024 году были увеличены на 1,5 трлн рублей

В конце октября депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли закон, позволяющий увеличить расходы федерального бюджета России в 2024 году на 1,5 трлн рублей. Ранее об этом попросил министр финансов страны Антон Силуанов. Увеличение расходной части бюджета он объяснил "незапланированными тратами".

Большая часть запрашиваемой суммы, по его словам, должна быть потрачена на субсидирование программы льготной ипотеки на фоне повышения ключевой ставки Центробанком. Остальные расходы связаны с возросшими затратами по обслуживанию госдолга, а также потребностями Минобороны РФ и других силовых ведомств.