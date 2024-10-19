Расходы РФ в 2024 году могут вырасти на 1,5 трлн рублей

Дополнительные 1,5 трлн рублей в 2024 году Россия может потратить на льготную ипотеку и войну в Украине, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Россия может нарастить бюджетные расходы на 1,5 трлн рублей в 2024 году. Об этом в интервью изданию РБК рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, соответствующее предложение уже было внесено на рассмотрение в парламент и связано с тем, что в течение года возникли "незапланированные траты".

Большую часть запрашиваемой суммы планируется отправить на субсидирование льготной ипотеки на фоне повышения ключевой ставки Центробанком, сообщил Силуанов. "Те люди, которые взяли ипотеку под 6% семейную или под 8% льготную ипотеку, для них ставки стабильные остаются. Разницу покрывает бюджет. Поэтому более триллиона рублей из бюджета в этом году мы достанем и отдадим для того, чтобы у людей не менялась ипотечная ставка", - приводит слова министра РБК.

Остальная часть расходов связана с возросшими затратами по обслуживанию госдолга, а также потребностями Минобороны РФ и других силовых ведомств. "Самое главное пожалуй, это задачи специальной военной операции. <...> Любые потребности Минобороны для обеспечения успеха на фронте мы финансируем в первую очередь", - сказал министр.

При этом, по словам Силуанова, в итоге правительство может потратить до конца 2024 года и меньше 1,5 трлн рублей.

Правительство РФ ожидает увеличения и доходов, и расходов в 2025 году

Из проекта бюджета России на 2025 год следует, что доходы увеличатся на 5 трлн рублей: с 35 до 40 трлн. В то же время расходы должны вырасти на 4,3 трлн рублей - с 37,2 до 41,5 трлн. Как отмечает Фонд Карнеги, до 2027 года руководство РФ планирует удерживать бюджетный дефицит на уровне ниже 1% от ВВП. Впрочем, в 2024 году по плану он должен был составить 0,9% ВВП, однако позднее, еще до запроса Силуанова об увеличении расходной части, вырос до 1,1%. Тем не менее это все еще низкий показатель для воюющей страны, указывают аналитики фонда.

Тем временем рекордные в новейшей истории России 8% ВВП в 2025-м планируется выделить на оборону и национальную безопасность. Затраты по этим статьям составят 40% от всех федеральных расходов. В 2026-м и 2027-м потратить на те же цели собираются меньше: 5,6% и 5,1% от ВВП соответственно.