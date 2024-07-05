Россия теперь торгует в юанях. Бизнес доволен?

Импортеры в России после введения западных санкций переориентировались на расчеты с контрагентами в юанях вместо долларов и евро, но жалуются на сложности в работе с иностранными банками.

После санкций, введенных Минфином США против Мосбиржи, прошел почти месяц. Еще в июне Центробанк РФ через пресс-службу заявил о переходе на биржевую торговлю юанем - ее доля в торгах составляла на тот момент 54%. Курс рубля укрепился по отношению к китайской валюте, продолжая держаться в течение месяца на одном уровне. Аналогичную стабильность продемонстрировал внебиржевой курс рубля к евро и доллару, который по новой, непрозрачной методике устанавливает Центробанк РФ. DW опросила предпринимателей, которые рассказали о расчетах в юанях и сложностях в импорте товаров из Китая.

Около 90% всех сделок импортеров приходится на расчеты в рублях и юанях

Санкции против Мосбиржи, которые сделали невозможной торговлю на бирже долларом и евро, осложнили внешнеторговую деятельность российских предпринимателей, но не остановили ее. Многие из собеседников DW на условиях анонимности рассказали, что большую часть расчетов перевели в юани. "К этому были готовы, импортеры сделали небольшую паузу, но сейчас бизнес-процесс идет штатно, лично у нас падения (по объему поставок. - Ред.) нет", - объяснила сотрудница одной из логистических компаний. По ее словам, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину затруднены валютные операции, а основной товарооборот переориентировался на Китай.

Первое время, вспоминает собеседница, в валютной корзине импортеров была турецкая лира, но работа с турецкими банками практически прекратилась из-за риска вторичных санкций. Китайские банки продолжают проводить транзакции, утверждает собеседница DW, но если сделка касается санкционного груза, а у поставщика в Китае есть "европейские корни" (главный офис), то, как правило, такие операции блокируются. "90% всех платежей - либо в рублях, либо в юанях. Схем оплаты поставок обычных товаров - масса, в том числе через третьи страны", - пояснила она.

Аналогичную схему расчета с контрагентами за границей (страны СНГ), описал один из российских импортеров, который работает, как он утверждает, исключительно с рублевыми переводами. Правда, оговорился он, для этого приходится "продавливать" деловых партнеров. Вместе с тем, признал он, платежи за границу очень плохо уходят, а многие зарубежные банки отказываются от операций из-за риска вторичных санкций. Другой собеседник, занятый в сфере железнодорожных перевозок, на вопрос DW коротко заключил: "Юань хреново ходит".

Расчеты в юанях продолжатся

Экономический обозреватель Ян Мелкумов предполагает, что в расчетах с российскими поставщиками работают небольшие китайские банки, у которых не особо сильные международные связи: "Им санкции не так страшны из-за отсутствия или слабых связей с европейскими и американскими банками. Но тут всегда есть вероятность, что вторичные санкции могут коснуться крупных китайских банков или компаний, которые работают с этими небольшими банками", - считает эксперт.

По его мнению, краеугольным камнем в этих отношениях будет "политическая воля" китайских властей и западных регуляторов - захотят ли они раскручивать эту "спираль" противостояния. По этой же логике, говорит Мелкумов, политическое решение может повлиять на остановку биржевых торгов юанем в России. "Если китайские власти скажут банкам: "Делайте, что считаете нужным", то те, взвесив все риски, могут отказаться от проведения расчетов через свои корреспондентские счета", - говорит он.

Пока представители крупнейших банков России - ВТБ и Сбербанка - публично заявили, что оценивают подобный вариант как маловероятный. "Юань будет широко использоваться в торговле между Россией и не только, может быть, Китаем, а как это будет организовано, это вопрос другой", - сказал 3 июля на Финансовом конгрессе Банка России глава ВТБ Андрей Костин.

При этом и Мелкумов, и собеседница DW из логистической сферы отметили, что доля России в товарообороте Китая значительно уступает США и ЕС. В прошлогоднем обзоре Института Гайдара (ИЭП) доля РФ в торговле Китая оценивалась в 4%. "Китай, конечно, старший брат, и он может диктовать условия. Дешевое сырье из России для них выгодно, но они стараются диверсифицировать поставки, чтобы не зависеть от одного поставщика. Куда важнее для них западный рынок", - заключил Мелкумов.

Сложности в доставке товаров подстегивают рост цен на импорт в России

Куда хуже для бизнеса в России ситуация с нехваткой контейнеров в Китае и отсутствием свободных мест для товара на грузовых судах - эти факторы сейчас сильнее влияют на задержки в поставках в РФ, что сказывается впоследствии на удорожании импорта, говорит собеседница DW из логистической сферы. "Если раньше (до полномасштабной войны РФ против Украины. - Ред.) можно было подтвердить ставку на месяц или на две недели, сейчас это очень спотовый рынок - как на бирже - когда спрос рождает предложение, ценники начинают подогреваться", - говорит она.

Дефицит контейнеров возник, когда крупнейшие международные морские линии приостановили работу на территории РФ. Около 95% всех морских грузоперевозок в Россию осуществлялось группой иностранных компаний, принадлежащих Дании, Франции, Швейцарии, Японии и Тайваню. Так, значительная часть порожних контейнеров остается в РФ в силу небольших объемов контейнерного экспорта из страны. Многие импортеры в этом году пожаловались на увеличение сроков доставки товаров не только из Китая, но и из ОАЭ. Отчасти это было связано и с конфликтом в Красном море, из-за чего судам приходилось идти в обход мыса Доброй Надежды.

Рост издержек импортеров в итоге ощутит конечный потребитель, считает Ян Мелкумов. Так, о возможном росте цен на 15-20% с сентября 2024 года на бытовую технику и мобильные девайсы в РФ заявили импортеры электроники.