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Мосбиржа остановила торги долларом и евро после санкций США

Алексей Волошинов
13 июня 2024 г.

Торги двумя мировыми резервными валютами на Мосбирже прекращены с 13 июня. Невозможными станут и расчеты в долларах и евро.

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Здание Московской биржи в Москве (фото из архива)
Московская биржа - один из новых фигурантов санкционного списка СШАФото: Reuters

Мосбиржа с 13 июня останавливает торговлю долларом и евро. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте биржи в среду, 12 июня. Будет остановлена и торговля с использованием американской и европейской валют на рынке драгоценных металлов и фондовом рынке.

США ввели санкции против Мосбиржи и сотен других организаций

Несколькими часами ранее министерство финансов США объявило о новом санкционном пакете против физических лиц и компаний, связанных с войной России против Украины. В перечень вошли 33 человека и около 300 компаний и организаций, зарегистрированных в России, Китае, Турции, Казахстане, Кыргызстане, Болгарии, Сербии, ОАЭ, Беларуси, а также на Британских Виргинских островах.

В числе прочих под ограничения подпали Мосбиржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий РФ. По мнению американского Минфина, меры российских властей по привлечению капитала в отношении Мосбиржи расширяют возможности граждан РФ и других стран "получать прибыль от военной машины Кремля путем инвестирования в суверенный долг России, российские корпорации и ведущие российские оборонные предприятия".

Эксперты прогнозируют проблемы на валютном рынке РФ

Как пишет в своем Telegram-канале российское издание The Bell со ссылкой на научного сотрудника CEPA Александра Коляндра, у клиентов, вероятно, не будет возможности продавать и покупать доллар и евро на бирже. В связи с этим Центрбанк РФ может начать определять курс по внебиржевым сделкам. Вместе с тем, как считает Коляндр, могут вырасти комиссии на хранение валюты, а выводить ее из России станет еще дороже. "Фактически, это еще один шаг от конвертируемости рубля", - подытоживает он.

В свою очередь финансовый аналитик Максим Блант в беседе с изданием The Insider высказал мнение, что новые американские санкции могут вынудить Россию начать еще больше ориентироваться на китайский юань. "Это будет абсолютным и окончательным признанием того, что Россия потеряла свой суверенитет <...> и превратилась в придаток китайской экономики", - заявил Блант.

 

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