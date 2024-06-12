США ввели санкции в отношении 300 фирм России и других стран

Под штрафные меры подпали компании и лица, помогающие войне России против Украины. В числе прочего санкции введены в отношении Мосбиржи и Национального клирингового центра.

США в преддверии саммита стран "Группы семи" в Италии объявили о новом санкционном пакете, направленном против войны России в Украине. В черный список попали еще 33 человека и около 300 компаний и организаций - как российских, так и зарубежных, помогающих Москве обходить уже введенные ограничения. В числе юрлиц, подпавших под ограничения, есть компании из Китая, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Болгарии, Сербии, Объединенных Арабских Эмиратов, Беларуси и Британских Виргинских островов, следует из сообщения Минфина США , обнародованного в среду, 12 июня.

Санкции также введены в отношении ряда российских финансовых институтов, выступающих посредниками при торгах долларами на российском валютном рынке - в частности, против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария.

По мнению американского Минфина, меры российских властей по привлечению капитала в отношении Мосбиржи расширяют возможности граждан РФ и других стран "получать прибыль от военной машины Кремля путем инвестирования в суверенный долг России, российские корпорации и ведущие российские оборонные предприятия".

Угроза изоляции от долларовой системы

Профильные Telegram-каналы отмечают, что санкции против Мосбиржи и НКЦ грозят изоляцией от долларовой системы, в том числе, остановкой торгов долларом и евро.

В Мосбирже уже сообщили, что с 13 июня площадка не будет проводить торги долларом и евро. В то же время там заверили, что у группы есть необходимые инструменты для обеспечения бесперебойности торгов в условиях повышенной волатильности.

Фигуранты нового санкционного списка

Под ограничения Минфина США также подпали страховая компания "Согаз" и "Российская национальная перестраховочная компания". Более 100 юридических и физических лиц внесены в список в связи с тем, что они занимаются развитием российского энергетического, металлургического и горнодобывающего производства и экспортного потенциала, а также помогают обходить ранее введенные ограничения, поясняет американский Минфин. Новые штрафные меры также призваны повысить риск вторичных санкций для таких компаний.

В черный список также угодили более десятка транснациональных сетей, отмывающих золото для российского производителя, поддерживающих производство беспилотников и закупающих чувствительные и критически важные материалы для российской программы химического и биологического оружия. Введенные санкции нацелены и на ограничение доходов России от продажи сжиженного природного газа, отметили в Минфине Соединенных Штатов.

По словам министра финансов США Джанет Йеллен, введенные ограничения наносят удар по оставшимся у России возможностям получения материалов и оборудования, включая зависимость от критически важных поставок из третьих стран. "Мы увеличиваем риск для финансовых учреждений, занимающихся военной экономикой России, и устраняем пути для обхода (санкций. - Ред.), а также уменьшаем возможности России получать выгоду от доступа к иностранным технологиям, оборудованию, программному обеспечению и IT-услугам", - говорится в сообщении американского финансового ведомства.