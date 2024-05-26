США: Не ушедшие из РФ банки из ЕС могут попасть под санкции

США рассматривают возможность введения вторичных санкций против банков, которые продолжают свою деятельность в РФ. Об этом в пятницу, 25 мая, в беседе с журналистом агентства Reuters заявила глава Минфина США Джанет Йеллен на полях встречи министров финансов стран "большой семерки" (G7), проходящей в коммуне Стреза на севере Италии.

На встрече отдельно затрагивался вопрос того, что такие кредитные организации как итальянская UniCredit и австрийская Raiffeisen Bank International (RBI) продолжают вести бизнес в РФ, несмотря на неоднократные предупреждения европейских контролирующих органов. По словам Йеллен, Вашингтон может ввести вторичные санкции против организаций - но "если для этого будет причина", и в данный момент речи о подобном не идет. "Я думаю, что регулирующие органы (компаний RBI и UniCredit. - Ред.) посоветовали им быть предельно осторожными в том, что они делают (в России. - Ред.)", - отметила министр.

Глава центрального банка Италии Фабио Панетта, также присутствовавший на встрече министров стран G7, указал на репутационные риски для банков ввиду продолжения их деятельности в РФ, развязавшей войну против Украины. Он признал, что процесс ухода из РФ и поиск покупателя бизнеса в текущих условиях для компаний затруднителен, однако заявил, что "уйти придется из-за проблем с репутацией".

Российские власти конфискуют активы западных банков и мешают их уходу

Вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину "Райффайзенбанк" объявил о намерении покинуть российский рынок по примеру многих других западных компаний, однако этого до сих пор не произошло. Финансовая организация продолжает откладывать этот процесс, в том числе ссылаясь на необходимость получения многочисленных разрешений регулирующих органов как в РФ, так и в Европе.

При этом в апреле СМИ обнаружили 2400 объявлений о поиске сотрудников в России, созданных "Райффайзенбанком" с декабря 2023 года. В некоторых из описаний вакансий упоминалось "активное расширение клиентской базы". Главный исполнительный директор австрийской организации Йоханн Штробль в ответ на запрос журналистов заявил, что ему ничего не известно о поиске работников в РФ и он распорядится о начале "немедленного расследования".

Российское отделение RBI - один из немногих крупных банков, который не попал под западные санкции. Это позволяет ему без ограничений проводить валютные операции, ввиду чего в России не желают ухода организации из страны. Financial Times ранее сообщала со ссылкой на слова топ-менеджера банка, что на организацию приходится 40-50 процентов от всех платежей между Россией и остальным миром.

Вместе с тем российские власти "диктуют условия ухода" из страны европейским компаниям, вынуждая отказываться от найденных ими более выгодных вариантов продажи бизнеса, отмечают СМИ. Так, газета The New York Times писала, что власти РФ не стали согласовывать сделку с покупателем активов, которого нашла себе датская пивоваренная компания Heineken - вместо этого ей пришлось продать бизнес всего за один евро российской группе компаний "Арнест".