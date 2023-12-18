Западные фирмы потеряли 103 млрд долларов при уходе из РФ

Западные фирмы, ушедшие с российского рынка в связи с агрессией Москвы против Украины, с начала войны потерпели убытки на общую сумму в более 103 млрд долларов США (около 94 млрд евро). Об этом в воскресенье, 17 декабря, пишет газета The New York Times , сотрудники которой проанализировали финансовую отчетность компаний.

Политики и активисты предсказывали, что сворачивание западными компаниями бизнеса в России поможет оказать давление на российскую экономику и подорвать способность Кремля вести войну, напоминают журналисты. "Но у президента Владимира В. Путина были иные планы. Путин превратил уход крупных западных компаний в выгоду для лояльной российской элиты и самого государства. Он заставил компании, желающие продать свои активы, делать это по бросовым ценам. Он ограничил продажи покупателями, назначенными Москвой. Иногда он полностью захватывал компании", - говорится в публикации.

По данным NYT, Путин "диктует компаниям условия ухода". Кроме того, против них используются "постоянно растущие налоги", благодаря которым в российский бюджет в 2022 году поступило не менее 1,25 млрд долларов (1,14 млрд евро).

В качестве примера журналисты приводят историю нидерландской пивоваренной компании Heineken. Со ссылкой на источники, близкие к переговорам, NYT пишет, что власти РФ отказались согласовывать сделку с покупателем активов, которого нашла себе Heineken, и передали их парфюмерной компании "Арнест".

Влияние друзей Путина на сделки по продаже бизнеса в РФ

Ранее не разглашавшиеся документы, финансовая отчетность и интервью с десятками участников сделок в России и Европе - многие из которых говорили на условиях анонимности, опасаясь последствий, - показывают, что Москва теперь контролирует практически каждый выход западных компаний из бизнеса в РФ, пишет газета. "Компании должны пройти через непрозрачную систему, чтобы получить разрешение на продажу", а в некоторых случаях друзья Путина "обращаются непосредственно к нему с просьбой вмешаться", утверждают авторы расследования.

Как напоминает NYT, через 11 дней после начала войны в Украине в России была создана подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Она работает под началом министра финансов РФ Антона Силуанова и выдает разрешения на заключение сделок между иностранными компаниями и покупателями их российских активов.

Внутренние протоколы, изученные NYT, показывают, что подкомиссия тщательно изучает даже самые мелкие детали. На одном из заседаний в прошлом году комиссия одобрила продажу крошечной квартиры, принадлежащей финской шинной компании Nokian, за 59 000 долларов (54 000 евро), говорится в публикации.

"Долгосрочная игра Путина"

"Экономические ответные удары" Путина "помогли укрепить поддержку элиты, нажившейся на войне, и приглушить последствия изоляции России со стороны Запада, резюмирует NYT. "В то время как Украина озабочена (…) укреплением международной поддержки, относительная устойчивость российской экономики" позволяет Путину "вести долгосрочную игру", отмечает издание.

В то же время, по оценке издания, волна ухода западных компаний с российского рынка "стала глобальным сигналом о том, что Россия - изгой в бизнесе". То, как Путин отреагировал на уход западных компаний, "только укрепило имидж России как опасного места для ведения бизнеса", указывают авторы. "Даже некоторые высокопоставленные российские чиновники признают, что снижение конкуренции и иностранных инвестиций в долгосрочной перспективе повредит обычным россиянам и экономике страны", - подчеркивают журналисты.

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