FT: "Райффайзенбанк" ищет сотни новых сотрудников в РФ

"Райффайзенбанк" работает над потенциальной сделкой, продажей или выделением, которая приведет к деконсолидации "Райффайзенбанка Россия" из группы", - утверждают в банке.

Австрийский "Райффайзенбанк" после начала масштабного вторжения России в Украину объявил о намерении покинуть российский рынок по примеру многих других западных компаний. Однако вместо этого банк, судя по всему, расширяет бизнес в РФ. К такому выводу приходит газета Financial Times в публикации за вторник, 16 апреля.

Журналисты обнаружили 2400 объявлений о работе в России, обнародованных "Райффайзенбанком" с декабря 2023 года. Почти 1500 предложений касаются вакансий менеджеров по продажам и обслуживания клиентов, указано в статье. В одном из объявлений, опубликованном подразделением банка, обслуживающим средний бизнес в России, говорится, что "ключевыми целями банка являются многократное расширение активной клиентской базы и стабильный двузначный рост доходов". В другом отмечается, что компания "активно расширяет базу корпоративных клиентов" в сфере услуг по зарплате.

Спустя два года после начала Россией войны против Украины "Райффайзенбанк", заявивший ранее о намерении покинуть рынок, стал западным кредитным институтом "с крупнейшими операциями в России", пишет FT. Сегодня он находится под пристальным вниманием министерства финансов США, а Европейский центральный банк оказывает на него давление, требуя вывести активы из России, напоминают журналисты.

В "Райффайзенбанке" начали расследование в связи с вакансиями в РФ

Представители "Райффайзенбанк", к которым газета обратилась за комментариями, заявили, что выводы FT побудили главного исполнительного директора банка Йоханна Штробля распорядиться о начале "немедленного расследования".

"Сокращение российского бизнеса продолжится в 2024 году. "Райффайзен" продолжил работу над потенциальной сделкой, продажей или выделением, которая приведет к деконсолидации "Райффайзенбанка Россия" из группы", - цитирует издание заявление банка. При этом в "Райффайзенбанке" отметили, что "объявления о вакансиях не отражают меры, принятые RBI (Raiffeisen Bank International. - Ред.) для сокращения российского бизнеса, и не отвечают будущим планам для российского бизнеса".

В свою очередь высокопоставленный руководитель "Райффайзенбанка" в Австрии заявил, что реклама вакансий в России была "крайне неудобной" и вызвала паническую реакцию, связанную с требованиями снять и срочно переписать ее.

По словам руководства банка, он находится в сложной ситуации, поскольку прибыль, полученная в России, не может быть возвращена за рубеж с целью дальнейшего инвестирования (репатриирована), а любая сделка по продаже бизнеса в РФ требует одобрения Кремля. В то же время банку необходимо сохранитьработоспособность своего бизнеса в России, чтобы привлечь покупателя, и при этом не поддерживать открыто российскую экономику военного времени, добавили в банке.