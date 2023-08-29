В Чехии связывают работу Raiffeisen в России с терроризмом

В Чехии подан иск к австрийскому банку Raiffeisenbank. Его подозревают в террористической деятельности, поскольку дочерняя компания "Райффайзенбанк" продолжает работать в России во время войны в Украине.

Национальный антитеррористический центр Чехии проводит расследование в отношении австрийской финансовой группы Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с деятельностью ее дочерней компании в России. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщил телеканал ČT24 Чешского телевидения.

По данным телеканала, иск подала Ассоциация по правам граждан и предпринимателей, которая заявляет, что банк поддерживает терроризм, так как он, оставаясь на российском рынке, участвует в финансировании войны в Украине.

По словам автора жалобы Ладислава Пелцла, который является клиентом Raiffeisenbank, подоходный налог этого финансового учреждения поступает в бюджет российского государства, которое использует его для финансирования агрессии против Украины. "Мысль о том, что мы пользуемся той же банковской картой, что и, образно говоря, поставщик военной техники для российской армии, для нас неприемлема", - заявил Пелцл ČT24.

Представитель полиции Ондржей Моравчик подтвердил каналу проведение расследования, однако отказался предоставить какую-либо дополнительную информацию о его ходе.

Изначально австрийская группа Raiffeisen Bank International, попав под давление европейских регуляторов, намеревалась к сентябрю 2023 года отделить свое российское подразделение "Райффайзенбанк" от основного бизнеса и передать его акционерам. Однако в начале июле агентство Reuters сообщило, ссылаясь на информированные источники, что RBI откладывает свой уход из России, поскольку Австрия приняла решение защитить свои сложившиеся за долгие годы отношения с Москвой и надеется, что война с Украиной скоро кончится.

RBI является крупнейшим игроком из представленных в России западных банков.

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