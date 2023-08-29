  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаЧехия

В Чехии связывают работу Raiffeisen в России с терроризмом

Евгений Жуков
29 августа 2023 г.

В Чехии подан иск к австрийскому банку Raiffeisenbank. Его подозревают в террористической деятельности, поскольку дочерняя компания "Райффайзенбанк" продолжает работать в России во время войны в Украине.

https://p.dw.com/p/4VhyZ
Отделение "Райффайзен Банк" в Москве
Отделение "Райффайзен Банк" в МосквеФото: Vladimir Gerdo/TASS/dpa/picture alliance

Национальный антитеррористический центр Чехии проводит расследование в отношении австрийской финансовой группы Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с деятельностью ее дочерней компании в России. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщил телеканал ČT24 Чешского телевидения.

По данным телеканала, иск подала Ассоциация по правам граждан и предпринимателей, которая заявляет, что банк поддерживает терроризм, так как он, оставаясь на российском рынке, участвует в финансировании войны в Украине.

По словам автора жалобы Ладислава Пелцла, который является клиентом Raiffeisenbank, подоходный налог этого финансового учреждения поступает в бюджет российского государства, которое использует его для финансирования агрессии против Украины. "Мысль о том, что мы пользуемся той же банковской картой, что и, образно говоря, поставщик военной техники для российской армии, для нас неприемлема", - заявил Пелцл ČT24.

Представитель полиции Ондржей Моравчик подтвердил каналу проведение расследования, однако отказался предоставить какую-либо дополнительную информацию о его ходе.

Изначально австрийская группа Raiffeisen Bank International, попав под давление европейских регуляторов, намеревалась к сентябрю 2023 года отделить свое российское подразделение "Райффайзенбанк" от основного бизнеса и передать его акционерам. Однако в начале июле агентство Reuters сообщило, ссылаясь на информированные источники, что RBI откладывает свой уход из России, поскольку Австрия приняла решение защитить свои сложившиеся за долгие годы отношения с Москвой и надеется, что война с Украиной скоро кончится.

RBI является крупнейшим игроком из представленных в России западных банков.

Смотрите также:

Уйдет ли Райффайзенбанк из России?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Тиньков против Путина, или Почему война в Украине никому не выгодна, включая окружение президента РФ

Тиньков против Путина, или Почему война в Украине никому не выгодна, включая окружение президента РФ

Критический пост Олега Тинькова о войне в Украине вызвал бурную реакцию в сети. В России антивоенные заявления состоятельных соотечественников многие склонны трактовать как попытку сохранить зарубежные активы. Но политолог Леонид Гозман уверен, что война на самом деле не выгодна никому. Тем временем созданный Тиньковым банк поспешил откреститься от слов отца-основателя.
Политика20 апреля 2022 г.04:26 мин.
external

Экономика путинской России глазами Сергея Гуриева

Экономика путинской России глазами Сергея Гуриева

"Война будет продолжаться до тех пор, пока Путин у власти", - считает экономист Сергей Гуриев. По его мнению, РФ успела накопить достаточно много ресурсов. Тем не менее "Путин уже столкнулся с серьезными финансовыми ограничениями". Гуриев уверен, что западным странам следовало раньше ограничить экспорт нефти и нефтепродуктов, "ведь санкции ограничивают возможности Путина убивать украинцев".
Политика23 мая 2023 г.26:01 мин.

Protiteroristická centrála prověřuje Raiffeisenbank. Podnět podali klienti nespokojení s jejími aktivitami v Rusku

ČT24
ct24.ceskatelevize.cz
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Мобилизованные в российскую армию, фото из архива
Трансляция

Половина поставщиков еды для армии РФ связаны в Пригожиным

Конфликты29 августа 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

В центре Бишкека

Глава МИД Кыргызстана: Мы не нарушали санкции против РФ

Глава МИД Кыргызстана: Мы не нарушали санкции против РФ

Политика29 августа 2023 г.
Карикатура - карикатурный бывший президент США Дональд Трамп протягивает из окна тюрьмы идущему мимо прохожему свою тюремную фотографию, на которой стоит ценник в 7 долларов США.

Тюремная фотография Трампа: самое дорогое фото в истории?

Тюремная фотография Трампа: самое дорогое фото в истории?

Политика28 августа 2023 г.
Дженнифер В. во время слушания дела в Высшем земельном суде в Мюнхене

Приговор по делу Дженнифер В. - приговор геноциду езидов

Приговор по делу Дженнифер В. - приговор геноциду езидов

Правосудие и закон29 августа 2023 г.
Мужчина прячет в карман пиджака пачку купюр в 100 евро

Украинские эксперты: почему коррупция не равна госсизмене

Украинские эксперты: почему коррупция не равна госсизмене

Коррупция29 августа 2023 г.
Украинские военные близ Работино

Удар по Полтавской области и другие события 551-го дня войны

Удар по Полтавской области и другие события 551-го дня войны

Политика28 августа 2023 г.
Крушение самолета с Евгением Пригожиным

Как пропаганда в РБ комментирует смерть Пригожина

Как пропаганда в РБ комментирует смерть Пригожина

Политика28 августа 2023 г.
На главную страницу