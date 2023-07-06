Reuters: Raiffeisenbank откладывает уход из России

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) откладывает свой уход из России, поскольку Австрия приняла решение защитить свои сложившиеся за долгие годы отношения с Москвой и надеется, что война с Украиной скоро кончится. Об этом сообщает в четверг, 6 июля, Reuters, ссылаясь на три источника, знакомых с позицией банка.

RBI, который является крупнейшим игроком из представленных в России западных банков, намеревался к сентябрю выделить свой российский бизнес, поскольку попал под давление европейских регуляторов. Однако, пишет Reuters, группа еще не представила план ухода с российского рынка надзорным органам Европейского центрального банка (ЕЦБ), что делает маловероятным уход к сентябрю. Кроме того, в Австрии, официально поддерживающей Украину, наблюдается сопротивление этому шагу, поскольку власти страны считают, что на RBI оказывается несправедливое давление с целью продемонстрировать решимость Запада изолировать Москву.

В России ухода RBI не желают, поскольку российское отделение RBI - один из немногих крупных банков, который не попал под западные санкции, что позволяет ему без ограничений проводить валютные операции. Financial Times сообщала со ссылкой на слова топ-менеджера банка, что на организацию приходится 40-50 процентов от всех платежей между Россией и остальным миром.

Между тем, пишет Reuters, RBI из-за давления со стороны Вашингтона вынужден был передать данные о российских транзакциях Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). В настоящий момент эти данные анализируются, ведется поиск возможных нарушений санкций.

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