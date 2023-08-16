Война и рубль портят бизнес оставшимся в России фирмам из ЕС

"Российская агрессия в Украине по-прежнему влияет на развитие бизнеса". Именно так сформулирован один из ключевых пунктов официального отчета по итогам первых трех кварталов финансового года 2022/2023, представленного немецким торговым концерном Metro. Это одна из крупнейших европейских компаний, решивших в прошлом году остаться в России: у нее 93 торговых центра в 51 регионе РФ. И вот теперь ей приходится, как и в предыдущих отчетах, вновь сообщать своим акционерам, что дела на российском рынке ухудшаются.

А как чувствуют себя другие продолжающие работать в России западные инвесторы? В качестве примера можно взять немецкого производителя лекарств Stada и австрийский банк Raiffeisen Bank International. Они, как и Metro, представили в последние дни финансовые отчеты о работе в минувшие кварталы. И все три акционерных общества указывают на сильную девальвацию российского рубля. Но не только.

Metro предупреждает о сильном снижении прибыли

"Выручка в России из-за войны снизилась, в том числе потому, что на результатах прошлого года положительно сказались покупки про запас в связи с российской агрессией в Украине", - говорится в опубликованном 10 августа отчете Metro. Иными словами, мелкооптовые магазины концерна (Metro Cash & Carry) на первых порах выиграли от того, что их клиенты, опасаясь подорожания или полного исчезновения товаров из-за войны и санкций, скупали их впрок.

Но затем ажиотажный спрос закончился, и за первые три квартала текущего финансового года, начавшегося 1 октября, "выручка в России в местной валюте заметно снизилась на 10,8%", сообщает Metro в своем отчете и поясняет: "Российская война против Украины и связанная с этим потребительская сдержанность оказывают негативное влияние".

Торговые центры Metro специализируются на мелкооптовой торговле, но в России в этом году начали пускать всех покупателей Фото: Metro Russia

В результате "заметно", вновь подчеркивает концерн, у его российского подразделения снизился и показатель операционной прибыли EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации): если в первые девять месяцев прошлого финансового года он составил 169 млн евро, то теперь уменьшился до 118 млн евро.

"Снижение вызвано главным образом трудными макроэкономическими условиями и связанным с этим сокращением нормы прибыли", - указывается в отчете. Это уже отражается на общих показателях всего концерна, имеющего торговые центры в 21 стране мира: суммарный показатель EBITDA упал за девять месяцев на 206 млн евро.

Причем улучшения ситуации на российском рынке руководство Metro не ждет. Предупреждая своих акционеров, как того и требует закон, о возможных будущих рисках, оно дает такой прогноз: "выручка в России по сравнению с предыдущим годом снизится", а операционная прибыль "сильно снизится".

Об усилении в течение этого года негативного тренда наглядно свидетельствуют итоги минувшего квартала. В период с апреля по июнь концерн Metro зафиксировал снижение уже не только глобальной операционной прибыли, но теперь уже и выручки. В отчете это объясняется так: "Суммарная выручка снизилась из-за отрицательных эффектов, вызванных обменными курсами, особенно в Турции и России".

Stada не отвечает на ключевой вопрос

А ведь в минувшем квартале девальвация рубля еще только набирала силу, произошедший в середине августа обвал российской денежной единицы до 100 рублей за доллар и примерно до 110 рублей за евро в финансовой отчетности Metro, естественно, еще не отражен. Для сравнения: в первые шесть месяцев нынешнего года средний обменный курс составлял 83,4 рубля за евро, указывается в финансовом отчете за первое полугодие 2023 другого крупного немецкого инвестора в РФ - фармацевтической компании Stada.

"Нижфарм" в Нижнем Новгороде - один из двух российских фармацевтических заводов, принадлежащих компании Stada Фото: Stada

У этого производителя потребительских товаров для здоровья (сегмент Consumer Healthcare) и лекарст-дженериков (или генериков) - примерно 14 тысяч сотрудников по всему миру, однако российский рынок является для него вторым по важности после родного немецкого. Тем удивительней, что в опубликованном 15 августа развернутом сообщении для прессы Россия не упоминается ни словом (хотя речь в нем идет о целом ряде стран от Великобритании и Франции до, к примеру, Румынии, Болгарии и Вьетнама), а в представленном в тот же день на 40 страницах финансовом отчете речь о РФ заходит практически только в связи с оценкой перспектив отдельных препаратов.

Такое впечатление, что Stada всеми силами стремится не акцентировать внимание на своей деятельности в России или, попросту говоря, пытается по возможности замалчивать ее. Такая возможность у компании есть, поскольку несколько лет назад ее новые собственники провели делистинг, иными словами - убрали ее акции с биржи, а потому не подлежат тем строгим требованиями о предоставлении информации, которым должно следовать, к примеру, акционерное общество Metro.

Поэтому DW попросила пресс-службу Stada предоставить хоть какие-то данные о бизнесе компании в России. Письменный ответ на наш запрос можно разделить на две части.

В первой подробно излагается, "почему Stada вообще продолжает работать в России": потому что компания видит свой долг в снабжении людей медикаментами независимо от их национальности, и это полностью соответствует нормам ООН, и потому что лекарственные средства "категорически исключены из санкций, введенных Европейским Союзом, США и некоторыми другими странами против России". К тому же, по словам пресс-службы, "поддержка наших сотрудников и людей в Украине стоит для нас с 24.02.2022 на первом плане". Stada уже пожертвовала сотни тысяч упаковок лекарств общей стоимостью свыше 10 млн евро и передала 200 тысяч евро детскому фонду ООН ЮНИСЕФ для оказания помощи украинским беженцам.

Штаб-квартира компании Stada в городке Бад-Фильбель Фото: STADA Arzneimittel AG

Вторая часть ответа получилась значительно более короткой. На вопрос об итогах работы российского подразделения в первом полугодии пресс-служба ограничилась фразой: "Бизнес в России развивался в рамках общего тренда нашего бизнеса". Получается, что развивался он очень хорошо. Ведь компания объявила о росте своей глобальной выручки на 16% до 2,1 млрд евро и увеличении EBITDA на 30% до 509 млн евро. Это позволило руководству фирмы спрогнозировать достижение по итогам года рекордной операционной прибыли в 1 млрд евро.

А как сказывается снижение курса рубля? "Мы анализируем рубль точно так же, как все другие валюты, и учли возможные колебания в нашем прогнозе на весь год", - ответила пресс-служба. Если же взять финансовый отчет за первое полугодие, то словосочетание "девальвация рубля" встречается в нем несколько раз. В частности, указывается, что из-за нее снизились резервы компании. Тут можно предположить, что речь идет о резервах, которые российское подразделение Stada накапливает из-за того, что власти РФ не разрешают переводить их в штаб-квартиру в ФРГ.

Весьма показательным в этой связи является ответ на прямой вопрос DW: "Имеет ли Stada возможность трансферировать полученную в России прибыль в полном объеме в Германию? Или соответствующие суммы включаются в бухгалтерскую отчетность штаб-квартиры как прибыль, но должны оставаться в России?". Пресс-служба ответила: "Это мы не комментируем".

Для RBI российский рынок стал убыточным

Отделение "Райффайзен банк" в Санкт-Петербурге Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/picture alliance

В отличие от немецких компаний Metro и Stada австрийский банк Raiffeisen Bank International (RBI) объявил о намерении уйти из России путем либо продажи, либо выделения российского бизнеса в отдельную компанию. В то же время он подчеркивает, что принимаемые в РФ законы крайне осложняют и затягивают уход. Однако 1 августа венская штаб-квартира банка, представляя финансовый отчет за первое полугодие, особо указала в сообщении для прессы на "существенное сокращение бизнеса в России".

Если в 1-м квартале 2023 года российский рынок обеспечил 45,1% операционной прибыли, то уже три месяца спустя, по итогам 2-го квартала, эта доля контролируемо снизилась до 35,1%. В сообщении указывается, что сокращение бизнеса в РФ и "сильная девальвация рубля", отрицательно сказавшаяся на собственном капитале, привели к тому, что "вклад России в чистую прибыль составил в первом полугодии минус 143 млн евро". Иначе говоря: в этом году российский рынок стал для RBI убыточным.

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