СМИ ФРГ: "Рубль стоит теперь только один американский цент"

Курс доллара США впервые за полтора года пробил в России психологически важную отметку в 100 рублей. О том, как в Германии объясняют падение российской денежной единицы, - DW.

Курс доллара США на Московской бирже в понедельник, 14 августа, впервые с 23 марта 2022 года превысил психологически важную отметку в 100 рублей. Ускорившаяся в последние дни девальвация российской валюты привлекала внимание различных немецких СМИ.

"Рубль стоит теперь только один американский цент. Все более лихорадочные контрмеры Путина выдыхаются безрезультатно", - гласит развернутый заголовок на сайте немецкой версии международного онлайн-издания Business Insider, принадлежащего одному из крупнейших медиаконцернов ФРГ Axel Springer.

Для Путина растет цена войны

Издание напоминает, что до российской аннексии Крыма в 2014 году 1 доллар стоил примерно 30 рублей, но из-за начавшейся тогда войны с Украиной курс еще в том же году упал до уровня 60-70 рублей. И вот теперь как американская, так и европейская денежные единицы стоят в России уже примерно в три раза больше, чем в "докрымский" период (в этот понедельник курс евро в ходе торгов на Москвоской бирже поднимался выше отметки 111 рублей).

Временное укрепление рубля весной и летом 2022 года Business Insider Deutschland называет "псевдорасцветом". Важную роль при этом сыграло резкое сокращение импорта из стран Запада, которые из-за введенных санкций перестали продавать России многие товары. В результате "страна стала тратить меньше рублей на покупку валюты для приобретения товаров за рубежом. Профицит торгового баланса сильно вырос", напоминает автор статьи.

Эта карикатура была нарисована в мае 2022 года

"Однако Россия во многих сферах зависит от импорта", - продолжает он. Поэтому она нашла других поставщиков - например Турцию. "Россия либо напрямую покупает товары у этих новых партнеров, либо находит варианты доставки западных санкционных товаров обходными путями. Это не делает санкции безрезультатными, ведь такой импорт стоит дороже. Теперь к этому еще и прибавился слабый рубль. В результате в России растет инфляция", - поясняет Business Insider Deutschland.

Для борьбы с инфляцией Центральный банк РФ в июле "неожиданно сильно", как отмечает издание, поднял ключевую ставку - с 7,5% до 8,5% годовых. "Обычно более высокий процент поддерживает курс валюты, поскольку повышает ее привлекательность для вкладчиков. Но это повышение выдохлось, не повлияв пока зримо на курс рубля", - отмечается в статье.

В заключение Business Insider Deutschland приходит к выводу, что России пока хватает накопленных в ходе подготовки ко вторжению в Украину в феврале 2022 года валютных запасов для закупки товаров за рубежом и для поддержания рубля, однако "пространство для маневра сужается": "Слабый рубль делает для Путина его войну все более дорогостоящей".

Падение экспортных доходов и рост военных расходов

Статья про девальвацию рубля на интернет-портале еженедельника Die Zeit озаглавлена "Экономическое чудо Путина развенчано". Долгое время, отмечает издание, "российская экономика держалась лучше, чем ожидали эксперты и правительства. Но теперь из-за санкций и обвального сокращения экспорта рубль рухнул".

В апреле 2023 года курс рубля уже стал проседать под давлением санкций Фото: DW

Die Zeit цитирует научную сотрудницу Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) в Берлине Александру Прокопенко (Alexandra Prokopenko), которая в прошлом работала советником в ЦБ РФ. Она напоминает, что "в прошлом году Россия имела гигантские экспортные доходы благодаря взлету цен на сырье, это поддерживало рубль и экономику". Но в этом году ситуация изменилась. Эксперт перечисляет многочисленные причины заметного сокращения валютных доходов России: санкции, снижение цен на энергоносители, эмбарго ЕС на российскую нефть, скидки при поставках нефти в Индию и Китай, а также сокращение экспорта самим "Газпромом".

Одновременно значительно выросли расходы государства на войну и производство вооружений. Высокие военные расходы при относительно низких экспортных доходах собеседница немецкого еженедельника считает фундаментальной проблемой России. "Такая модель еще могла бы год-два функционировать без катастрофических последствий для экономики. Но чем дольше длиться такая ситуация, тем выше риск тяжелого экономического кризиса", - подчеркивает Александра Прокопенко на сайте Die Zeit.

Ослабление рубля продолжится

Многие немецкие СМИ, обратившиеся к теме падения курса рубля, указывают на высокую вероятность дальнейших повышений ключевой ставки ЦБ РФ в самом ближайшем будущем. Однако если приток иностранной валюты перестает играть прежнюю важную роль при формировании валютного курса, то и повышение ставки российским Центробанком не будет давать привычного положительного эффекта, предупреждает в интервью телеканалу n-tv аналитик валютного рынка Commerzbank Тата Гозе (Tatha Ghose).

Так DW отреагировалa на курс 100 рублей за 1 доллар Фото: DW

Она считает, что в среднесрочной перспективе положительное сальдо российской внешней торговли "сократится до нейтрального значения", иными словами: профицит исчезнет, объемы экспорта примерно сравняются с объемами импорта. Это приведет к дальнейшему ослаблению рубля. Тата Гозе исходит из того, что к концу 2024 года курс к доллару может составить примерно 120 рублей.

Немецко-австрийское агентство экономической информации dpa-AFX в своем сообщении особо обращает внимание на то, что опубликованные в Москве в пятницу, 11 августа, официальные данные о росте ВВП России во 2-м квартале, "оказавшиеся лучше, чем ожидалось", курс рубля не стабилизировали. А французское агентство AFP указывает на то, что курс рубля падает сейчас несмотря на то, что мировые цены на нефть в последнее время выросли.

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