Кавказский маршрут обхода санкций против РФ закрывается

Грузия ввела запрет на реэкспорт западных машин в Россию. В результате разрушена и схема их поставок через Армению.

В начале августа министерство финансов Грузии сообщило о введении запрета на экспорт и реэкспорт автомобилей западного производства в Россию и Беларусь. Американские машины уже под запретом, в отношении европейских он начнет действовать с 26 сентября, то есть параллельно со сроками, установленными 11-м пакетом санкций Европейского Союза, введенными против России за ее вторжение в Украину.

Своим решением грузинское правительство фактически перекрывает и еще один канал, по которому запрещенные к экспорту в Россию товары, в частности, легковые автомобили определенного класса методом параллельного импорта все-таки поступали на российский автомобильный рынок. А именно - из Армении транзитом через Грузию.

Как работала схема поставок машин из Армении в РФ

В Армении нет собственного автомобильного производства. Тем не менее в рейтинге стран - экспортеров машин в Россию она занимает весьма завидные позиции. Армянские автодилеры разработали довольно слаженную схему доставки санкционного товара на российский рынок.

Перед КПП "Верхний Ларс" Фото: AP/picture alliance

Автомобили американского и европейского производства импортировались сначала в Армению, где их растаможивали, а затем на транзитных номерах перегоняли в Россию по территории Грузии через грузинский КПП "Верхний Ларс". Это самый короткий и по сути дела единственный сухопутный путь из Армении в Россию.

По данным The Financial Times, реэкспорт автомобилей из Армении в Россию вырос более чем в 200 раз до 180 млн долларов за январь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Из Армении на российский рынок поступали в основном подержанные автомобили известных европейских и американских брендов - Mercedes, BMW, Audi, Toyota, Ford.

В агентстве "Автостат" подсчитали, что, например, в апреле текущего года почти каждая пятая подержанная машина (18%) поступила на российский авторынок из Армении. По новым машинам этот показатель скромнее, но все равно Армения входит в пятерку ведущих стран - поставщиков новых западных автомобилей в Россию.

Почему решение Грузии перекрывает этот маршрут?

Решение грузинских властей подрывает отработанную схему обхода западных санкций против России. Дело в том, что запрет на реэкспорт из Грузии в Россию и Беларусь американских и европейских автомобилей распространяется и на транзит таких машин через территорию Грузии.

"Решение Грузии означает, что под ограничения попадает также экспорт американских и европейских автомобилей из Армении в Россию с транзитными номерами через грузинскую территорию. Это влечет за собой запрет на ввоз в Россию и автомобилей, растаможенных в Армении, как это практиковалось ранее особенно россиянами", - отметил в беседе с DW Гагик Мамулян, автодилер из Еревана.

После вступления в силу грузинского запрета на реэкспорт через КПП "Верхний Ларс", поясняют эксперты, можно будет ввозить в Россию автомобиль, если он принадлежит гражданину Армении и нет оснований предполагать, что этот человек - автодилер.

В поисках альтернативного маршрута

Но армянские автодилеры намерены адаптироваться к изменяющейся обстановке и, судя по всему, планируют наладить альтернативный маршрут грузинскому транзиту через соседний Иран.

В социальных сетях уже появились объявления об использовании иранского маршрута для доставки в Россию автомобилей из Армении. "Автомобили доставляются автоперевозчиками через иранский порт на Каспийском море в российскую Астрахань. Этот маршрут занимает 30-40 дней", - сообщили DW в одной из компаний, специализирующейся на перевозках через Иран.

Ереван и санкции против России

Ереван уверяет, что не помогает Москве обходить западные санкции, введенные за войну России против Украины.

Министр экономики Армении Ваан Керобян в конце июля заявил, что хотя страна не присоединилась к санкциям против России, но делает все, чтобы "армянские компании не попали под вторичные санкции". "Для этого мы принимаем много видимых и невидимых решений, помогаем нашим бизнесменам не обходить санкции", - сказал Керобян в беседе с журналистами.

Никол Пашинян и Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине, март 2023 года Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции в Берлине в марте после переговоров с канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz) также назвал "не более чем разговорами" подозрения в участии Армении или армянских фирм в схемах по выхолащиванию санкционного режима.

Но вот данные комитета государственных доходов Армении: в 2022 году в страну было импортировано около 46,3 тыс. автомобилей, что в 4 раза больше показателя 2021 года. Наиболее резкий скачек произошел в первом полугодии 2023 года, когда Армения импортировала 52,1 тыс. автомобилей, сообщили DW в пресс-службе этого ведомства. Сколько из этого числа было реэкспортировано в Россию, не говорится.

"Мы лишь занимаемся растормаживанием ввезенных в Армению автомобилей. А сколько из них потом покидают страну, мы такую статистику не ведем", - пояснила пресс-секретарь комитета госдоходов Армении.

Но о том, что через Армении в Россию идут потоки параллельного импорта, говорится и в официальных заявлениях. Так, министр финансов Армении Ваге Ованнисян признал, что в 2022 году армянские продукты способствовали росту экспорта в Россию лишь на 47%, тогда как в целом поставки из Армении в РФ возросли на 187%. "Большую долю составил реэкспорт", - пояснил министр, выступая на заседании парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам в июне этого года. И во многом именно этим эксперты объясняют рекордный рост армянской экономики в 12,6% в 2022 году.

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