Raiffeisen вновь отложил уход с российского рынка

Глава Raiffeisen Bank International назвал маловероятным уход австрийской банковской группы из России в 2023 году.

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) вряд ли успеет завершить процесс выхода из России в 2023 году, заявил глава RBI Йоханн Штробль в пятницу, 3 ноября.

Штробль напомнил, что RBI планировал выделить свой российский бизнес из группы к 31 декабря. "Теперь это кажется очень маловероятным", - цитирует его сайт австрийского телеканала ORF .

По словам главы RBI, группа должна сначала изучить возможности продажи бизнеса, прежде чем принимать решение о его отделении. Рассматриваются оба варианта, но необходимы многочисленные разрешения регулирующих органов в России и Европе.

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