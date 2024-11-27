Курс рубля на рынке Forex продолжает снижение

Курс российского рубля обвалился ниже отметки в 110 рублей за доллар США. Днем в среду, 27 ноября, 1 доллар торговался на международном валютном рынке Forex за 111,25 рубля, что примерно на 5,76 рубля выше, чем днем ранее.

При этом уже накануне этот показатель впервые снизился до уровня марта 2022 года - первых недель после полномасштабного российского вторжения в Украину и последовавшего введения масштабных санкций. В прошлый раз курс доллара по отношению к рублю поднимался выше отметки 108 рублей 16 марта 2022 года, отмечает "Медуза".

Курс евро 27 ноября на момент публикации новости достиг 117,07 рубля, причем рост составил 6,41 рубля, курс юаня - 15,34 рубля (на 0,76 рубля выше, чем накануне).

Bloomberg: ЦБ РФ больше не будет препятствовать обвалу рубля

Между тем в середине октября агентство Bloomberg писало, что власти РФ не намерены, как прежде, препятствовать продолжающемуся падению национальной валюты. В 2023 году российский Центробанк несколько раз вмешивался при приближении к этой отметке, пытаясь предотвратить дальнейшее падение курса рубля: например, поднимая ключевую ставку или увеличивая порог обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

Но в этот раз, в условиях бюджетного дефицита и планируемого роста расходов, в слабом рубле российские чиновники видят преимущество, полагают источники Bloomberg, поделившиеся своим мнением на условиях анонимности. По их словам, ослабление рубля теперь не вызывает беспокойства, поскольку ожидается, что на фоне планов увеличения расходов в следующем году оно пойдет на пользу госбюджету.

В октябре Банк России повысил ключевую ставку до 21 процента, что является максимальным уровнем за последние 20 лет. В сентябре ставка ЦБ РФ была поднята до 19 процентов. Такие меры направлены на снижение инфляции. Они увеличивает стоимость кредитов для компаний и граждан и сокращают экономический рост.