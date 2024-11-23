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Агентство Bloomberg увидело риск газового кризиса в Европе

Роман Сулима
23 ноября 2024 г.

Зимой хранилища опустошаются быстрее, чем обычно, а цены на газ выросли на 45%, вызвав отголоски "шока 2022 года", пишет Bloomberg, уточняя, что из-за наступления холодов в Европе резко вырос спрос на газ для отопления.

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Компрессорная станция для природного газа, расположенная на федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия
Компрессорная станция для природного газа в земле Северный Рейн - ВестфалияФото: Rupert Oberhäuser/picture alliance

Европе угрожает новый газовый кризис на фоне снижающихся запасов газа в хранилищах и потенциального сокращения поставок из РФ, высказывает предположение агентство Bloomberg в субботу, 23 ноября. С наступлением холодов в Европе резко вырос спрос на газ для отопления. Ситуация усугубляется тем, что слабые ветра в районе ветровых электростанций не позволяют использовать в полную силу этот источник энергии для генерации электричества, пишет агентство.

Эскалация напряженности в войне России против Украины вызвала рост цен на газ в этом году примерно на 45 процентов, указывает Bloomberg. "Хотя уровень цен все еще намного ниже рекордных показателей 2022 года, он достаточно высок, чтобы усугубить кризис стоимости жизни для домохозяйств и усилить конкурентное давление на испытывающих трудности производителей", - пишет агентство.

Bloomberg: ФРГ может пострадать в наибольшей мере

Одним из главных факторов, который в ближайшее время может привести к дальнейшему росту цен на газ, агентство называет риск остановки поставок трубопроводного газа из России, который по-прежнему закупает часть европейских стран. По мнению Bloomberg, это может произойти из-за недавно введенных новых санкций США в отношении Газпромбанка, который используется для платежей за газ. Кроме того, в конце года истекает договор о его транзите через Украину.

Другими факторами риска агентство называет возможные задержки с поставками сжиженного природного газа (СПГ) из США и прогноз на достаточно холодную зиму. Кроме того, ожидается, что цены на газ летом 2025 года будут выше, чем следующей за ней новой зимой. Из этого Bloomberg делает вывод, что заполнение газохранилищ в 2025 году может оказаться еще более сложной задачей, чем сейчас.

Наиболее "пострадавшей" в связи с этими процессами страной, считает агентство, как и двумя годами ранее, может оказаться Германия, которая "в разгар энергетического кризиса в 2022 году распорядилась об обязательной быстрой закупке газа для хранения на мировом рынке по рекордным ценам".

США ввели новые санкции против 50 банков РФ, в том числе Газпромбанка

Более 50 российских банков, 40 регистраторов ценных бумаг и 15 чиновников, связанных с финансовой сферой, попали под новый пакет санкций со стороны США, говорится в сообщении Минфина Соединенных Штатов, опубликованного 21 ноября.

В числе прочих под санкции попал Газпромбанк, уже фигурирующий в аналогичных списках Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Как написало российское госагентство ТАСС со ссылкой на представителя МИД Венгрии, введенные против Газпромбанка санкции не помешают стране "обеспечивать надежное энергоснабжение". В министерстве отметили, что изучают новые ограничения со стороны США и готовы при необходимости проконсультироваться с "Газпромом" по вопросам дальнейших поставок газа из России.

 

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