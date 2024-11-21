СПГ-терминалы в Германии. Есть ли там российский газ?

По данным СМИ, министерство экономики ФРГ дало указание СПГ-терминалам на побережье Северного моря не принимать российский сжиженный газ. Что это означает и почему вызвало много вопросов.

За время существования в Германии "светофорной коалиции", которая недавно распалась, у нее было немного историй успеха. Но в одном наблюдатели едины - Германия сумела преодолеть энергетический кризис, когда осталась без трубопроводного российского газа, поставки которого в 2022 году сначала резко сократились, а потом были полностью прекращены "Газпромом". В ответ на это коалиционное правительство ФРГ приняло решение в дальнейшем отказаться от прямого импорта российского газа. Тогда кабинету канцлера Шольца удалось быстро найти других поставщиков газа и в короткие сроки создать инфраструктуру для приема сжиженного природного газа (СПГ), который предназначался для того, чтобы заменить российский трубопроводный газ. За это распавшуюся правящую коалицию в Германии хвалят.

Энергетическая безопасность - есть или нет?

Но есть кое-что, что, похоже, бросает тень на эту историю. Еще в феврале 2024 года, как сообщали немецкие СМИ, пресс-секретарь министерства экономики напомнил немецким предприятиям, импортирующим СПГ, о том, что в рамках взятых ими на себя обязательств они должны обращать внимание на то, чтобы российский СПГ не попадал в Германию. Ведь иначе это противоречит цели создания немецких СПГ-терминалов - они предназначены для того, чтобы ослабить энергетическую зависимость от России и попытаться лишить ее источника доходов, с помощью которых она финансирует войну против Украины.

Но в середине ноября в Германии произошла история, которая вызвала много вопросов. Британская газета Financial Times сообщила о том, что смогла ознакомиться с письмом министерства экономики и защиты климата ФРГ от 6 ноября 2024 года, адресованном государственному оператору немецких СПГ-терминалов на побережье Северного моря. Это компания Deutsch Energy Terminal (DET), она управляет четырьмя терминалами: двумя терминалами в Вильгельмсхафене, в Брунсбюттеле и в Штаде.

В этом письме министерство дало указание "не принимать никаких российских поставок". Кроме того, информационное агентство Reuters 14 ноября также сообщило, что "федеральное правительство, согласно источникам в промышленных кругах, препятствовало поставкам российского СПГ в Брунсбюттеле".

Трубы для СПГ-терминала в Брунсбюттеле Фото: Dirk Jacobs/IMAGO

Почему об истории с СПГ стало известно сейчас

То, что министерство экономики только в этом месяце указало на необходимость не принимать в Германии российский сжиженный газ, вызывает вопрос - а что же происходило раньше? Такие поставки все же осуществлялись, несмотря на обязательства немецких компаний? Но возникает и другой вопрос: а было ли вообще такое указание? В министерстве экономики утверждают, что нет. Отвечая на запрос DW, глава пресс-службы министерства подчеркнул: "По поводу возможных документов, которые были получены в результате утечки информации, мы не можем дать комментарии, как мы обычно это делаем".

Федеральное агентство по сетям (BNetzA), которое отвечает, кроме прочего, за газовые сети Германии, тоже не хочет высказываться по этому поводу. От имени агентства DW написала пресс-секретарь Надия Аффани (Nadia Affani): "Мы не можем предоставить информацию по поводу возможных указаний министерства экономики Германии в адрес DET". На вопрос DW, получали ли в DET такие указания из министерства, был дан следующий ответ: "По юридическим причинам мы не даем никакой информации о договорах с третьими лицами".

"По юридическим причинам"? Но ведь DET позиционирует себя как "государственное предприятие по обслуживанию СПГ-терминалов". Получается, что ни федеральное министерство, ни государственная компания-оператор не могут или не имеют права предоставить информацию? Такой отказ выглядит странным и лишь усиливает слухи.

Газовый транзит через немецкую газовую инфраструктуру?

Если сжиженный газ из России находится в немецких газовых сетях, кто-то должен был его заказать и купить. Например, компания SEFE - еще одно государственное предприятие. У компании непростая история. Ее активы раньше принадлежали компании Gazprom Germania. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году они были национализированы, и сегодня единственным собственником SEFE является немецкое государство. Если какое-то предприятие в Германии и могло дать заказ на импорт российского СПГ, то, скорее всего, это было SEFE. Но в настоящий момент никаких доказательств тому нет. На запрос DW в самом SEFE не ответили.

Другой возможный сценарий, который мог бы объяснить, с чем связано письмо министерства в адрес DET - если таковое было - это возможные транзитные сделки внутри ЕС. Вероятно, российский СПГ оказывался в немецких терминалах и дальше его отправляли в другие европейские страны.

На Балтийском море также строят СПГ-терминалы, например, возле Рюгена Фото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

Financial Times указывает на то, что Бельгия, Испания и Франция имеют долгосрочные договоры с Россией и все еще получают по ним газ. Пресс-секретарь Федерального агентства по сетям Аффани не исключает возможный газовый транзит через немецкую газовую инфраструктуру: "можно представить, что молекулы российского газа поступают в Германию или через Германию как транзитную страну". Но подтвердить это она не смогла: "Сведений о том, покупают ли немецкие импортеры напрямую российский СПГ, у Федерального агентства по сетям нет. У нас также мало данных об импорте из соседних стран".

Министерство экономики прокомментировало это однозначно: "Германия не импортирует российский газ, и министерству очевидно, что это не должно происходить через немецкие СПГ-терминалы".

Санкции против российского СПГ обеспечили бы транспарентность поставок

Как можно было бы внести ясность в этот вопрос, вероятно, известно в Евросоюзе, и с этой целью DW отправила запрос в берлинскую организацию Zukunft Gas e.V, которая лоббирует интересы немецкой газовой промышленности в Европе. Пресс-секретарь этой организации Чарли Грюнеберг (Charlie Grüneberg) цитирует бельгийский аналитический центр Bruegel, указывающий на статистику объемов СПГ в ЕС. Согласно данным аналитиков, доля российского сжиженного газа в ЕС в октябре составляла 16 процентов от всего ввозимого объема СПГ.

Грюнеберг указал на 14-й пакет санкций в отношении России, о котором договорились страны-члены ЕС 24 июля 2024 года: "Этот санкционный пакет касается и российского СПГ. Российский сжиженный газ нельзя перегружать в портах ЕС для отправки в третьи страны, не являющиеся членами Евросоюза". До конца марта 2025 года санкционный пакет должен быть реализован. Таким образом Россия лишится возможности использовать немецкие и европейские СПГ-терминалы как перевалочные пункты для отправки топлива в Азию.

А сможет ли РФ и дальше разгружать СПГ в немецких портах, чтобы газ дальше шел в страны ЕС? Ведь запрет на поставки СПГ из РФ в сами страны Евросоюза не введен. В ответ на это Грюнеберг пожимает плечами: "использование российского газа на территории ЕС под санкции не подпадает".

Хотя на данный момент невозможно точно сказать, поступает ли российский газ в немецкие порты, одно очевидно: если бы против российского СПГ были введены санкции, то процесс поставок в Европу был бы более прозрачным. Тогда и отказ немецкой стороны предоставлять информацию не вызывал бы столько слухов.