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ФРГ запретила оператору СПГ-терминалов принимать газ из РФ

Жан Рофе
14 ноября 2024 г.

Запрет на прием сжиженного природного газа из РФ призван защитить общественные интересы и будет действовать "до дальнейшего уведомления", цитирует FT письмо министерства экономики ФРГ компании Deutsche Energy Terminal.

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СПГ-терминал в Брунсбюттеле (фото из архива)
СПГ-терминал в Брунсбюттеле (фото из архива)Фото: ABBfoto/picture alliance

Министерство экономики и защиты климата Германии дало указание государственному оператору терминалов сжиженного природного газа (СПГ) Deutsche Energy Terminal (DET) "не принимать никаких поставок" российского сырья. Об этом сообщила в четверг, 14 ноября, газета Financial Times со ссылкой на письмо министерства, датированное 6 ноября.

Это письмо, по данным FT, было направлено в DET, которая управляет четырьмя СПГ-терминалами в стране, после того как компания уведомила правительство о предстоящей отгрузке российского СПГ в городе Брунсбюттеле. Министерство отдало DET распоряжение "отказаться от поставок СПГ из России до дальнейшего уведомления", обосновав эту меру защитой "важнейших общественных интересов".

Оно указало, что в случае принятия подобных грузов "теряется весь смысл" цели создания терминалов, которая заключается в обеспечении "независимости от российского газа" Германии и Европейского Союза в целом.

Германия отказалась от трубопроводного газа из России

Германия, ранее крупнейший в мире покупатель российского газа, прекратила его прямой импорт после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. В ответ на сокращение поставок газа по трубопроводам правительство канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) построило несколько СПГ-терминалов для альтернативных поставок морским путем.

"Германия принципиально не импортирует российский газ, и министерству экономики тоже понятно, что это не должно происходить через немецкие СПГ-терминалы", - сказал представитель министерства агентству Reuters.

 

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