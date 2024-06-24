Совет Евросоюза одобрил 14-й пакет санкций против России

Евросоюз среди прочего ввел ограничения для 116 физических и юридических лиц. Один из пунктов нового пакета касается российского сжиженного природного газа: вводятся ограничения на его транзит через порты Европы.

Совет Евросоюза окончательно одобрил 14-й пакет санкций, введенных против России за ее продолжающуюся военную агрессию против Украины. Об этом говорится в пресс-релизе Совета , опубликованном в понедельник, 24 июня. Новые санкционные меры и списки будут официально опубликованы в ближайшее время. "Эти меры направлены на то, чтобы нацелиться на такие ценные сектора российской экономики, как энергетика, финансы и торговля, и еще больше усложнить обход санкций ЕС", - поясняется в пресс-релизе.

Один из главных пунктов нового пакета санкций касается российского сжиженного природного газа (СПГ): отныне российский СПГ, предназначенный для третьих стран, нельзя реэкспортировать через европейские порты. Однако запрет на поставки СПГ из РФ в сами страны Евросоюза не введен. Санкции объявлены и против 27 танкеров так называемого российского теневого флота, применяемых для обхода потолка цен на нефть и нефтепродукты, и судов, используемых, в частности, для перевозки оружия или украинского зерна.

Кроме того, расширенный запрет касается политических партий, фондов, неправительственных организаций (НПО), включая поставщиков медиауслуг в ЕС, и авиаперелетов, в том числе частных рейсов, если те совершаются в интересах российских физических или юридических лиц.

В списках - новые лица, поддержавшие ВПК РФ

ЕС также ввел санкции в отношении 55 физических лиц и 61 юридического. Юрлица или компании внесены в список за их прямую поддержку российского военно-промышленного комплекса (ВПК): речь идет и о компаниях из третьих стран - Китая, Турции, Казахстана, Кыргызстана и ОАЭ.

В новом санкционном списке среди прочих фигурируют бизнесмены Игорь Алтушкин, Роман Троценко и Таймураз Боллоев, а также певица Полина Гагарина.

За обходом санкций будет повышенный контроль

Новый пакет расширяет меры борьбы с обходом санкций: поставки товаров двойного назначения в третьи страны будут контролироваться более жестко. Компании в Евросоюзе обязали лично следить за тем, чтобы их дочерние фирмы в третьих странах не участвовали в действиях, которые могут быть использованы для обхода штрафных мер.

Кроме того, операторы из ЕС, передающие промышленное ноу-хау для производства "боевых товаров" коммерческим партнерам из третьих стран, должны будут включить договорные положения, чтобы гарантировать, что такое ноу-хау не будет использоваться для товаров, предназначенных для России.

В список стран-партнеров, которые "применяют комплекс ограничительных мер на импорт железа и стали из России" добавлен Лихтенштейн, не входящий в состав Евросоюза.

Под прицелом - финансовый сектор РФ

Под санкции ЕС подпал так называемый "российский SWIFT": созданная Центробанком Система передачи финансовых сообщений (СПФС), при помощи которой проводится часть транзакций с Россией. По данным ЦБ, на начало года у СПФС было 556 российских и иностранных пользователей. Из них - 159 зарубежных из 20 государств, включая 58 банков. Как сообщало агентство Bloomberg, среди них - банки Китая, Баларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана.

Кроме того, Совет Европы запретил операции с целевыми кредитными и финансовыми учреждениями и поставщиками криптоактивов, основанными за пределами ЕС, если эти организации способствуют транзакциям, поддерживающим ВПК РФ.

10 дней назад ЕС из-за ФРГ не смог согласовать пакет санкций

Европейский Союз 14 июня не смог согласовать 14-й пакет санкций из-за того, что Германию не устроил пункт об ответственности европейских компаний за нарушение штрафных мер.

Ожидалось, что об утверждении этого пакета Евросоюз объявит перед началом саммита мира по урегулированию военного конфликта в Украине. Однако, по словам источников агентства Reuters, Германия высказала возражения по поводу пункта об ответственности дочерних компаний из-за его потенциального влияния на промышленность ФРГ.