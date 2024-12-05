Прорвет ли Путин международную изоляцию?

Разрушается ли режим изоляции, созданный Западом против Путина после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года? Cобытия последних месяцев, на первый взгляд, это подтверждают. То в Казань на саммит приезжали лидеры БРИКС и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. То канцлер Германии Олаф Шольц звонит Путину по телефону. То Эмманюэль Макрон жмет руку Сергею Лаврову. Да и избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что намерен без промедления организовать переговоры Москвы и Киева.

Первая поездка Лаврова в страну ЕС с начала войны

Очередным доказательством размывания дипломатической блокады вокруг России станет приезд Лаврова на 31-е заседание Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Мальте 5-6 декабря. Это будет его первая с февраля 2022 года поездка в страну Европейского Союза.

Против Лаврова введены персональные санкции Евросоюза, подразумевающие запрет на въезд. Однако главы МИД часто считаются приемлемым каналом связи даже с самыми одиозными режимами. Например, в 2022 году Польша не пустила Лаврова на аналогичную встречу ОБСЕ - зато в 2023 году он участвовал в заседании совета, проходившем в не входящей в ЕС (но входящей в НАТО) Северной Македонии. Из-за этого Украина, Латвия, Литва, Эстония и Польша заседание бойкотировали.

Эрнест Вицишкевич Фото: Aureliusz M. Pędziwol

"Без сомнения, Путину важен публичный, символический эффект от событий, подобных встрече на Мальте и любых других контактов с Западом, - сказал в беседе с DW политолог, директор Центра диалога имени Юлиуша Мерашевского в Варшаве Эрнест Вицишкевич. - Он представляет их как подтверждение бесплодности попыток изолировать Россию не только россиянам, но странам Глобального Юга. Однако, на самом деле, не стоит и переоценивать этот эффект. Какая разница, поедет премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Москву на 9 мая или нет, поговорят Путин и Орбан в очередной раз или нет. Принципиально это ничего не изменит".

Трамп дает "добро" на общение с Путиным?

"Я согласен, что идет размывание международной дипломатической блокады Кремля, - сказал в интервью DW эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister). - Однако это связано не столько с какими-то успехами самого Путина, сколько с заявлениями Дональда Трампа. Если будущий лидер свободного мира заявляет, что намерен разговаривать с Путиным, то это своего рода сигнал всем другим - "Вам тоже теперь можно!".

Однако, по мнению Майстера, то, что сейчас делают Шольц, Макрон или другие европейские лидеры, для Путина не столь важно. "Он считал и продолжает считать европейцев слабыми. Путин готовится взаимодействовать с новой американской администрацией. Другое дело, я не уверен, что это взаимодействие ему понравится", - полагает Майстер. Как и другие опрошенные DW эксперты, он убежден - непредсказуемость Трампа должна беспокоить Путина и его окружение.

Путин пойдет навстречу Трампу ради выхода из изоляции?

Дэвид Кремер был заместителем государственного секретаря в администрации Джорджа Буша-младшего. Сегодня он исполнительный директор Института Джорджа Буша в Далласе. Кремер полагает: для того, чтобы начать выход из изоляции и демонтаж системы санкций, Путину нужно пойти навстречу Трампу. Трамп просил его избегать эскалации войны. "Однако Путин, наоборот, только эскалацией и занимается. Он не снижает интенсивность обстрелов Украины, - говорит Кремер. - Более того, все разговоры о том, что Трамп заставит Москву и Киев начать переговоры, мне кажутся преждевременными. Я не вижу никаких свидетельств того, что Путин к переговорам готов, кроме как на условиях фактически полной капитуляции Украины. А на это никогда не пойдут президент Владимир Зеленский и украинцы".

С Кремером согласен Эрнест Вицишкевич. Он считает, что "Трамп будет принуждать сесть за стол переговоров не только Зеленского, но и Путина. А Путин глубоко убежден, что Вашингтон - и вообще никто - ему не указ. Он ошибается".

Дэвид Кремер Фото: Privat

Как убедить Глобальный Юг?

Китай, как и ряд стран Глобального Юга, немало помогает Путину в преодолении изоляции. Может ли Запад убедить Пекин не поддерживать Москву?

Это невозможно, убежден Эрнест Вицишкевич: "Сегодня отношения двух режимов укрепляются. Россия становится все более зависимой от Китая. А Китай не хочет, чтобы Путин проиграл войну. Одновременно китайское руководство не хочет слишком глубоко втягиваться в нее, опасаясь политических и экономических последствий".

Экс-заместитель госсекретаря Дэвид Кремер считает режим санкций значительно более эффективным средством убеждения Пекина и столиц Глобального Юга, чем уговоры и политико-дипломатическое давление. "Почему санкции против "Газпромбанка" были введены только сейчас, а не на второй день после начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года? Потому что шла предвыборная кампания, и в Белом доме боялись роста цен на бензин. Это восприняли как слабость и в Москве, и в Пекине", - напоминает Кремер. А сегодня китайские банки отказываются иметь дело с "Газпромбанком". По мнению Кремера, усиление санкций против российских компаний и угроза вторичных санкций против стран-нарушителей действующего санкционного режима лучше всего влияют на позицию Китая и многих других стран.

Исправление ошибок Байдена

20 января 2025 года - день инаугурации Дональда Трампа - вероятно, откроет новый этап в противостоянии России и Запада, убеждены все собеседники DW. "При Трампе-2 европейские союзники США должны будут продолжить увеличение оборонных расходов и военную поддержку Украины, - говорит Штефан Майстер из DGAP. - В этих вопросах давление США для нас, европейцев - благо".

Штефан Майстер Фото: Aureliusz M. Pędziwol/DW

Для Эрнеста Вицишкевича из Центра диалога имени Мерошевского в Варшаве важнейшим элементом усиления изоляции путинского режима должно стать расширение военно-политического партнерства стран Центральной Европы, Балтии и Северной Европы. Это одно из следствий вступления в НАТО Швеции и Финляндии. "Такой неформальный союз стал заметным фактором укрепления безопасности в Европе, и он сохранится вне зависимости от позиции Вашингтона или Берлина. Это один из самых эффективных инструментов противодействия России", - отмечает политолог.

Дэвид Кремер из Института Джорджа Буша полагает: "Будущая американская администрация может исправить ошибки администрации Джо Байдена - ускорить процесс передаче Украине оружия, снять ограничения на его боевое применение и снять возражения против вступления Украины в НАТО. Эти три задачи, особенно последнюю, будет непросто решить, но если представить их выполнение как исправление ошибок предыдущей команды, то почему нет? Я бы не исключал такого развития событий".