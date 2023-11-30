Польша бойкотирует встречу ОБСЕ из-за участия в ней Лаврова

Польша отказалась от участия в очередном заседании совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за решения председательствующей в ОБСЕ Северной Македонии пригласить на встречу российскую делегацию во главе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявил в среду, 29 ноября, глава польского МИД Шимон Шинковский вел Сенк.

"Мы не можем игнорировать тот факт, что министр иностранных дел России будет присутствовать за столом организации, которая стремится создать мир и безопасность в Европе", - цитирует главу польской дипломатии AFP. По словам министра, присутствие Лаврова как представителя страны-агрессора на саммите "неприемлемо".

Встреча министров иностранных дел ОБСЕ пройдет в Скопье с 30 ноября по 1 декабря.

Встречу ОБСЕ решили бойкотировать страны Балтии и Украина

Польша стала уже пятым государством, отказавшимся от участия в заседании ОБСЕ из-за присутствия на нем главы МИД РФ. Ранее о бойкоте встречи заявила Украина, а вместе с ней саммит решили пропустить представители Латвии, Литвы и Эстонии.

Представитель МИД Украины Олег Николенко при этом отметил, что в ноябре Россия вместе с Беларусью заблокировали председательство Эстонии в ОБСЕ, планировавшееся на 2024 год. По словам Николенко, РФ "последовательно разрушает" организацию, прибегая к шантажу и угрозам.

Кроме того, указал Николенко, российские силы в 2022 году незаконно задержали в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей троих представителей ОБСЕ с гражданством Украины. Это произошло вскоре после того, как Россия наложила вето на продление работы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины. Задержанные РФ люди находятся в тюрьмах уже более 500 дней, добавил представитель украинского министерства.

Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Северной Македонии станет первой после начала войны в Украине встречей членов организации на уровне министров, в которой примет участие РФ. В 2022 году аналогичный саммит ОБСЕ проходил в Польше, и Варшава не стала выдавать визы участникам российской делегации. Встреча при этом завершилась без подписания итогового документа.

Бербок призывает помешать Лаврову разрушить ОБСЕ

На фоне отказов ряда стран от участия во встрече глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) указала, что не откажется от участия во встрече, хотя и понимает позиции бойкотирующих стран. "Невероятно трудно сесть за стол переговоров с человеком, который жестоко нападает не только на Украину, но и на европейский миропорядок", - подчеркнула она.

По словам министра, сама она летит в Скопье, поскольку хочет сделать все возможное, чтобы глава МИД РФ "не смог достичь своей цели - разрушить ОБСЕ". "Я убеждена, что мы должны сделать все возможное, в том числе посредством нашего личного присутствия, чтобы ОБСЕ могла продолжать обеспечивать безопасность и сотрудничество в Европе", - заявила Бербок.

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