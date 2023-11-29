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Глава МИД ФРГ: Надо сохранить работоспособность ОБСЕ

Виталий Кропман
29 ноября 2023 г.

Анналена Бербок заявила, что направится в Скопье, где состоится заседание совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ, чтобы помешать главе МИД РФ "достичь своей цели - разрушить ОБСЕ".

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на встрече в Брюсселе
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на встрече в БрюсселеФото: Geert Vanden Wijngaert/AP/picture alliance

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) отвергла критику в свой адрес по поводу ее участия в заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), на которое также приглашен министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Я убеждена, что мы должны сделать все возможное, в том числе посредством нашего личного присутствия, чтобы ОБСЕ могла продолжать обеспечивать безопасность и сотрудничество в Европе", - заявила глава немецкого внешнеполитического ведомства в среду, 29 ноября, в кулуарах встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

По словам Бербок, она вместе с коллегами направится в Скопье, где 30 ноября, состоится заседание совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ, поскольку хочет сделать все возможное, чтобы глава МИД РФ "не смог достичь своей цели - разрушить ОБСЕ". При этом Бербок выразила понимание позиции представителей из ряда стран Восточной Европы, которые бойкотируют встречу из-за присутствия Лаврова. Она знает, что этим странам "невероятно трудно сесть за стол переговоров с человеком, который жестоко нападает не только на Украину, но и на европейский миропорядок", - подчеркнула Бербок.

"Место Лаврова в трибунале, а не за столом ОБСЕ"

Ранее Украина и балтийские страны - Эстония, Литва и Латвия - заявили, что не поедут в Скопье из-за участия во встрече министра иностранных дел РФ. В совместном заявлении глав дипломатических ведомств балтийских стран, опубликованном 28 ноября, в частности отмечается,  что ОБСЕ была создана для выстраивания безопасности в Европе, предотвращения конфликтов и сохранения мира.

"Россия своими противозаконными и жестокими действиями неоднократно доказывала, что она не является партнером по безопасности для Европы. На самом деле, Европа сейчас нуждается в защите от России", - говорится в документе. Комментируя совместное заявление, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна написал в своем микроблоге в социальной сети Х, что "место Лаврова - под специальным трибуналом по военным преступлениям, а не за столом ОБСЕ".

В настоящее время Северная Македония председательствует в ОБСЕ на основе ротации. По просьбе Скопье, Болгария ранее в виде исключения согласилась открыть свое воздушное пространство для самолета Лаврова. В 2022 году аналогичную встречу проводила Польша, которая отказалась пустить российского министра на свою ттерриторию.

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