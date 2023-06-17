"Однажды нам понадобится разговор". В ОБСЕ кризис из-за РФ?

Россия и Беларусь отказались одобрить председательство Эстонии в ОБСЕ в 2024 году, что вызвало у дипломатов и аналитиков вопросы о будущем организации. Могут ли Россию исключить из организации?

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), возникшая в 1970-е годы в разгар холодной войны, была призвана "служить многосторонним форумом для диалога и переговоров между Востоком и Западом".

С тех пор крупнейшая в мире организация по безопасности сыграла роль в защите свободы СМИ, прав человека, свободы религии, а также выступала посредником во время конфликтов на постсоветском пространстве и в Европе. Но после того, как Россия вторглась в Украину в феврале прошлого года, дипломаты и военные аналитики предупреждают, что организацию может ожидать кризис, учитывая, что Москва только рада этому содействовать, создавая препятствия для деятельности организации.

Россия в ОБСЕ

В течение последних нескольких месяцев Россия блокировала решения о годовом бюджете ОБСЕ, а также отказывалась продлить мандат специальной мониторинговой миссии в Украине. Теперь РФ и ее союзник Беларусь отказались одобрить председательство Эстонии в организации в следующем году. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что это может привести к краху ОБСЕ.

"Если в 2024 году не будет председателя, и не будет консенсуса по этому вопросу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации", - сказал он финской телекомпании Yle, подчеркнув, что "ситуация серьезная". Председатель комитета по иностранным делам в эстонском парламенте Марко Михкельсон разделяет эти опасения и задается в своем Twitter вопросом, как "европейская безопасность и стабильность" могут быть "обеспечены, когда страна-агрессор сидит за общим столом?"

Как устроено председательство в ОБСЕ?

ОБСЕ состоит из 57 членов, в том числе России, Украины, США и стран Европы. Каждый год одно государство в рамках своего председательства руководит ОБСЕ, организует дискуссии о прекращении конфликтов и принимает меры против стран, виновных в нарушениях прав человека.

В настоящее время в ОБСЕ председательствует Северная Македония, а министр иностранных дел страны Буяр Османи занимает пост председателя. В 2025 году это место займет Финляндия. Но в случае с 2024 годом Москва и Минск уже отклонили поданную Эстонией заявку.

"Я понятия не имею, почему они блокируют наше председательство. Ясно, что им нет дела до организации. Конечная цель России со времен правления Сталина заключалась в том, чтобы всегда иметь преимущество в вопросах глобальной безопасности и накладывать вето на любое решение, которое не идет ей на пользу. Так что отказ от председательства Эстонии - часть этой игры", - сказал Михкельсон DW, подчеркнув, что Беларусь - марионетка России.

"Но ключевым вопросом для других членов ОБСЕ прямо сейчас должно быть будущее организации. До тех пор, пока Россия будет оставаться ее членом, ОБСЕ будет абсолютно бесполезна", - заключил он. "Эстония не согласится на замену нашего председательства в 2024 году, и мы продолжим бороться за свои права в ОБСЕ", - добавил Михкельсон.

Председателем ОБСЕ в 2024 году могут стать Казахстан или Австрия

Помимо Эстонии, заявку на председательство в ОБСЕ подал Казахстан. По данным австрийской газеты Die Presse, Австрия также готова стать председателем организации в 2024 году, если не удастся достигнуть консенсуса. Если к концу этого года не будет принято решение о председателе 2024 года, "тройка ОБСЕ" - формат сотрудничества между нынешним, предыдущим и следующим председателями - не сможет функционировать.

Это может усугубить уже существующий кризис, считает директор отдела политики международной консалтинговой компании Rasmussen Global Гарри Неделку. "Уже более года ОБСЕ находится в глубоком кризисе, потому что Россия подрывает и препятствует ее работе. Единственный способ спасти ОБСЕ - обойти Россию и фактически исключить ее из организации", - сказал он DW.

Приостановка членства России в ОБСЕ?

Ранее в этом году делегаты Парламентской ассамблеи ОБСЕ в знак протеста вышли из зала во время выступления российской делегации о войне в Украине. Постоянный представитель Литвы при ОБСЕ Вайдотас Верба заявил DW, что парламентарии сочли встречу "неуместной с моральной и политической точек зрения". "Наши депутаты считают морально и политически неуместным сидеть в одном зале с людьми, которые помогли развязать эту войну, продвигают ее, а теперь и поддерживают жестокость против защитников Украины", - сказал он.

Тем временем российские делегаты в ПА ОБСЕ нацелились на руководство и других членов организации из-за обвинений в адрес России. "Согласно правилам ОБСЕ, руководители ее структур не могут делать публичные заявления, не соответствующие консенсусным позициям государств-участников", - написала российская делегация в своем аккаунте в Twitter, ссылаясь на заявление руководства ОБСЕ и других парламентских делегатов, возложивших на Россию вину за нанесение ракетных ударов по Украине.

Любое решение ОБСЕ основано на консенсусе членов, что делает отстранение России сложной задачей. В январском интервью немецкой телеканалу Welt генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид (Helga Maria Schmid) не поддержала приостановку членства России в организации и подчеркнула, что сохранение открытых дипломатических каналов с РФ "имеет смысл".

"Однажды нам снова понадобится разговор. А ОБСЕ - единственная организация по безопасности, в которой за одним столом сидят все, кто важен для архитектуры европейской безопасности", - сказала она.

Что с ОБСЕ будет дальше?

Учитывая, что исключение России из организации кажется маловероятным, Михкельсон не очень оптимистично смотрит на роль ОБСЕ в мире. "В нынешних геополитических условиях очень сложно задавать вопросы или вести переговоры с Россией. С учетом того, что она член ОБСЕ, я не вижу, как организация сможет эффективно функционировать по всему миру. Мы уже видели, насколько бесполезной она была в вопросе помощи Украине", - сказал он.

В интервью DW в мае прошлого года Шмид подчеркнула, что всегда просто обвинять международные организации. "ОБСЕ предложила инструмент, платформу для диалога. Но, в конечном счете, мы не оборонный альянс, если нет политической воли", - сказала она, добавив, что, если одно государство-участник - в данном случае Россия - диалогу предпочитает силу и насилие, это не вина организации.

Между тем Евросоюз заявил, что не поддерживает "предосудительное поведение России и Беларуси" в ОБСЕ, и подчеркнул, что роль организации по-прежнему важна для обеспечения мира и глобальной безопасности. "ОБСЕ сейчас важнее, чем когда-либо - как надежная и принципиальная организация, которая защищает свои основополагающие принципы, поддерживая другую страну-члена Украину и ее народ в их законной самообороне от жестокой агрессивной войны России", - говорится в заявлении ЕС.

"ОБСЕ должна выполнить свою жизненно важную роль по содействию прекращения агрессивной войны России, восстановлению мира и привлечению к ответственности всех виновных в любых международных преступлениях, совершенных в связи с агрессивной войной России", - подчеркнули в ЕС.

Учитывая, что до принятия решения о председательстве в ОБСЕ в 2024 году осталось шесть месяцев, существование и цели организации зависят от того, как западные ее члены планируют вести переговоры с Россией и ее союзниками в ближайшие месяцы.

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