SIPRI: Война в Украине мешает миротворческим миссиям

Напряженные отношения между Россией и Западом в связи с войной в Украине оказали влияние на международные миротворческие миссии, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном в понедельник, 29 мая. "Наиболее очевидным и прямым последствием" роста напряженности стало прекращение миссии наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине, заявила научная сотрудница SIPRI Клаудия Пфайфер Круз.

Миссия, созданная в 2014 году для наблюдения за ситуацией в области безопасности в Украине, на момент ее завершения была, по словам Круз, "крупнейшей невооруженной гражданской миссией в мире". Россия наложила вето на продление ее работы в 2022 году. Хотя миссия ОБСЕ в Украине стала единственной, деятельность которой не была продлена в прошлом году, геополитическая напряженность сказалась и в других местах, в частности в Совете Безопасности ООН.

Россия предпочитает миротворцам своих наемников

Из-за войны в Украине переговоры там "стали намного сложнее", говорится в докладе SIPRI. Хотя Китай и Россия не воспользовались своим правом вето в Совете Безопасности, они воздержались при голосовании по нескольким мандатам, таким как миротворческие миссии Minusca в Центральноафриканской Республике и Minusma в Мали.

Предметом спора при этом была деятельность ЧВК "Вагнер", поддерживающей тесные связи с российским правительством. Российские наемники, которых обвиняют в нарушении прав человека, присутствовали в 2022 году в этих африканских государствах. И в ходе переговоров о продлении там миротворческих миссий Россия выступила в Совбезе с возражением против осуждения использования наемников.

В докладе также отмечается, что несколько миротворческих миссий ООН сталкиваются с трудностями из-за напряженных отношений в странах пребывания. Например, в Мали и Демократической Республике Конго прошли акции протеста с призывом к прекращению их деятельности.

Новые миротворческие миссии создаются региональными организациями

Несмотря на все проблемы, в 2022 году количество миротворческих миссий увеличилось до 64. Однако пять новых миссий были созданы региональными организациями, что продолжает тенденцию, которая наметилась в течение последних лет.

По состоянию на декабрь 2022 года самой крупной вооруженной миротворческой миссией была миссия Африканского союза в Сомали (Atmis) с 19 696 военнослужащими, Minusca в ЦАР с 17 321 военнослужащим и миссия ООН в Южном Судане (Unmiss).



Наибольшее количество военнослужащих для международных миротворческих миссий отправили Бангладеш - 6728 человек, Уганда - 6163 и Непал - 6013. Из стран Европы наибольшее число миротворцев поставила Италия - 1663 человека. Из Германии в миротворческих миссиях участвуют 722 солдата бундесвера.

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