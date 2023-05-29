  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Миссия ООН в Южном Судане
Миссия ООН в Южном Судане (фото из архива)Фото: Sam Mednick/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

SIPRI: Война в Украине мешает миротворческим миссиям

Сергей Куприков
25 мин. назад

Из-за растущего напряжения между Россией и Западом все труднее становится согласовать деятельность международных миротворческих миссий.

https://p.dw.com/p/4Rw7r

Напряженные отношения между Россией и Западом в связи с войной в Украине оказали влияние на международные миротворческие миссии, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном в понедельник, 29 мая. "Наиболее очевидным и прямым последствием" роста напряженности стало прекращение миссии наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине, заявила научная сотрудница SIPRI Клаудия Пфайфер Круз.

Миссия, созданная в 2014 году для наблюдения за ситуацией в области безопасности в Украине, на момент ее завершения была, по словам Круз, "крупнейшей невооруженной гражданской миссией в мире". Россия наложила вето на продление ее работы в 2022 году. Хотя миссия ОБСЕ в Украине стала единственной, деятельность которой не была продлена в прошлом году, геополитическая напряженность сказалась и в других местах, в частности в Совете Безопасности ООН.

Россия предпочитает миротворцам своих наемников

Из-за войны в Украине переговоры там "стали намного сложнее", говорится в докладе SIPRI. Хотя Китай и Россия не воспользовались своим правом вето в Совете Безопасности, они воздержались при голосовании по нескольким мандатам, таким как миротворческие миссии Minusca в Центральноафриканской Республике и Minusma в Мали.

Предметом спора при этом была деятельность ЧВК "Вагнер", поддерживающей тесные связи с российским правительством. Российские наемники, которых обвиняют в нарушении прав человека, присутствовали в 2022 году в этих африканских государствах. И в ходе переговоров о продлении там миротворческих миссий Россия выступила в Совбезе с возражением против осуждения использования наемников.

В докладе также отмечается, что несколько миротворческих миссий ООН сталкиваются с трудностями из-за напряженных отношений в странах пребывания. Например, в Мали и Демократической Республике Конго прошли акции протеста с призывом к прекращению их деятельности.

Новые миротворческие миссии создаются региональными организациями

Несмотря на все проблемы, в 2022 году количество миротворческих миссий увеличилось до 64. Однако пять новых миссий были созданы региональными организациями, что продолжает тенденцию, которая наметилась в течение последних лет.

По состоянию на декабрь 2022 года самой крупной вооруженной миротворческой миссией была миссия Африканского союза в Сомали (Atmis) с 19 696 военнослужащими, Minusca в ЦАР с 17 321 военнослужащим и миссия ООН в Южном Судане (Unmiss).
 

Наибольшее количество военнослужащих для международных миротворческих миссий отправили Бангладеш - 6728 человек, Уганда - 6163 и Непал - 6013. Из стран Европы наибольшее число миротворцев поставила Италия - 1663 человека. Из Германии в миротворческих миссиях участвуют 722 солдата бундесвера.

Смотрите также:

Что происходит в Косове и какую роль играет KFOR

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Афганский синдром: как солдаты бундесвера страдают от последствий участия в миссии в Афганистане (07.09.2021)

Афганский синдром: как солдаты бундесвера страдают от последствий участия в миссии в Афганистане (07.09.2021)

Многие солдаты германского бундесвера, побывавшие в Афганистане, до сих пор страдают от посттравматического синдрома. Сослуживцев, получивших психологические травмы, поддерживают отставные военные.
Конфликты7 сентября 2021 г.03:01 мин.
external

Немецкий политолог: миротворцы в Карабахе дали России рычаг влияния на Азербайджан и Армению

Немецкий политолог: миротворцы в Карабахе дали России рычаг влияния на Азербайджан и Армению

Эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Андраш Рац считает, что договоренность по Нагорному Карабаху - это серьезный успех внешней политики Москвы. Он уверен, что Россия усиливает влияние на Южном Кавказе.
Политика13 ноября 2020 г.06:23 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Ракетный комплекс "Искандер-К" (фото из архива)

ВСУ: РФ атаковала Киев и область 11 ракетами "Искандер"

Конфликты18 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

"Вечный Эрдоган": СМИ ФРГ об итогах выборов в Турции

"Вечный Эрдоган": СМИ ФРГ об итогах выборов в Турции

Политика38 мин. назад
Валерий Зорькин и Владимир Путин рассматривают карту

Урок для Путина: Украина на старинных европейских картах

Урок для Путина: Украина на старинных европейских картах

Политика28 мая 2023 г.
Последствия российского удара по Днепру

Условия прекращения войны и другие события 458-го дня

Условия прекращения войны и другие события 458-го дня

Конфликты27 мая 2023 г.
USA Washington | Henry Kissinger

Киссинджеру - 100 лет. Политический гений или преступник?

Киссинджеру - 100 лет. Политический гений или преступник?

Политика27 мая 2023 г.
Покупательница в отделе овощей и фруктов немецкого супермаркета

Экономика ФРГ все-таки в рецессии. Виновата дорогая энергия?

Экономика ФРГ все-таки в рецессии. Виновата дорогая энергия?

Экономика и бизнес27 мая 2023 г.
"Зубы дракона" на границе России и Украины. Теперь такие же появились и на белорусской-украинской границе

Зачем в Беларуси на границе с Украиной ставят "зубы дракона"

Зачем в Беларуси на границе с Украиной ставят "зубы дракона"

Конфликты27 мая 2023 г.
На главную страницу