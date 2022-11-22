Германия выведет бундесвер из Мали к маю 2024 года

Немецкие военные прекратят участие в миротворческой миссии ООН на фоне того, что власти Мали препятствуют ее работе, делая ставку на "российские силы", заявили в Минобороны ФРГ.

После почти десятилетнего пребывания служащих бундесвера в Мали в рамках миротворческой миссии ООН по стабилизации (MINUSMA) власти Германии приняли решение постепенно вывести их оттуда. Немецкое участие в миссии ООН будет полностью прекращено к маю 2024 года "в соответствии с очень упорядоченным планом", заявила во вторник, 22 ноября, глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht).

По ее словам, правящая в этой африканской стране военная хунта целенаправленно препятствует работе миссии ООН, одновременно делая ставку на "российские силы". В последнее время власти Мали перестали выдавать разрешение на полеты германских разведывательных дронов, в то время как именно военная разведка является ключевой задачей бундесвера. Такие действия малийских властей связаны с появлением наемников из РФ, считает Ламбрехт.

Наемников из РФ подозревают в нарушении прав человека

Солдаты малийской армии "нередко участвовали в боевых действиях вместе с российскими силами, при этом, предположительно, дело доходило до нарушений прав человека", что заставляет задать вопрос, "почему над некоторыми регионами запрещено наблюдение, что там произошло", приводит слова министра обороны ФРГ агентство AFP.

Одновременно с выводом бундесвера из Мали в Германии планируют усилить поддержку соседней страны Нигера, власти которой декларируют нежелание иметь дело с российскими наемниками.

Проблемная миссия ООН

Официальная цель миссии ООН - стабилизация положения в стране и защита населения от джихадистских формирований, однако ее нельзя назвать выполненной. После путча 2021 года в Мали правит военная хунта во главе с переходным президентом Ассими Гоита, завязавшая тесные связи с Россией и пользующаяся услугами ЧВК Вагнера, бойцов которой в Мали называют "военными консультантами". На февраль 2024 года в стране намечены выборы, миссия бундесвера должна быть окончательно прекращена только после них, подчеркнула Кристине Ламбрехт.

Британский военный в Мали Фото: Leon Neal/Getty Images

Ранее Великобритания объявила о скором прекращении участия в миссии ООН. 15 августа текущего года последний французский солдат также покинул Мали. Миссия бундесвера, начавшаяся в 2013 году, считается одной из самых опасных и многочисленных, количество немецких военных в Мали доходило до 1400 человек.

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