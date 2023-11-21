РФ и Беларусь помешали избрать Эстонию председателем ОБСЕ

При голосовании за кандидатуру Эстонии на пост председателя ОБСЕ на 2024 год представители России и Беларуси наложили вето.

Россия и Беларусь блокировали избрание Эстонии очередным председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Во вторник, 21 ноября, в ходе голосования на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене представители РФ и Беларуси наложили вето на кандидатуру Эстонии, сообщил эстонский национальный телеканал ERR со ссылкой на официального представителя МИД страны Бретти Сарапуу.

Эстония являлась единым кандидатом от Евросоюза на председательство в ОБСЕ в 2024 году. "Мы обязательно обсудим это с другими странами ЕС", - указала Сарапуу. По ее словам, на следующей неделе в Скопье пройдет встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ, и вопрос о следующем председателе организации будет включен в повестку дня.

Глава МИД Эстонии призвал ОБСЕ отстаивать свои ценности

В свою очередь министр иностранных дел ЭстонииМаргус Цахкна заявил о самом серьезном кризисе в истории ОБСЕ. "Россия своими действиями блокирует работу всей организации, поскольку уже несколько лет Москва не позволяет утвердить бюджет организации, организовывать официальные мероприятия ОБСЕ, продлевать полевые миссии, а также положила конец всем миссиям ОБСЕ в Украине, ставшей жертвой российской агрессии", - цитирует ERR письменный комментарий Цахкны.

Маргус Цакхна назвал недопустимым подчиняться требованиям РФ, ведущейкровопролитную войну против Украины в нарушение всех принципов ОБСЕ. "В настоящий момент мы должны всячески изолировать Россию на международной арене, а не искать решения, которые устраивают Москву", - указал эстонский министр и призвал организацию твердо отстаивать свои основные ценности.

В мае постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва считает Эстонию враждебным государством, поэтому она не сможет учитывать интересы всех 57 членов ОБСЕ.

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