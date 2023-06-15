  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
ПолитикаЭстония

Глава Минобороны Эстонии: Мы с Украиной, сколько потребуется

Александра фон Намен | Анатолий Арни
18 мин. назад

Запад продолжит поддерживать обороняющуюся от военного вторжения России Украину, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Приоритетами названы системы ПВО и боеприпасы.

https://p.dw.com/p/4SeOC
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур и флаг НАТО
Министр обороны Эстонии Ханно ПевкурФото: Bernd Riegert/DW

Кремлю не стоит надеяться на то, что Запад ослабит поддержку Украины, обороняющейся от военного вторжения России, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. "Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется", - отметил он в беседе с корреспондентом DW в четверг, 15 июня, на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе. Этот комментарий эстонский министр дал на фоне очередных заявлений президента РФ Владимира Путина о якобы возникших у стран Запада сложностях с поставками оружия Киеву и необходимости прекратить военную поддержку Украины.

По словам, Певкура, "у Путина, у Кремля нет шансов думать, что Запад уйдет", отступив от поддержки украинцев. "Нет, мы не уйдем", - добавил министр.

Певкур указал, что противовоздушная оборона является самым большим приоритетом для Запада в вопросах поддержки Киева. Средства ПВО помогут ВСУ "защитить свои сухопутные войска, чтобы иметь возможность перемещаться", а также "держать российскую авиацию подальше от контрнаступления", заявил глава эстонского оборонного ведомства. "Второй приоритет - это боеприпасы ", - отметил собеседник DW.

НАТО пока не берется оценивать успехи контрнаступления ВСУ

Певкур также выразил осторожную надежду на то, что украинское контрнаступление станет поворотным моментом в войне РФ против Украины. Но войска РФ "соорудили множество линий обороны, и мы понимаем, насколько это сложно для Украины", указал министр. В беседе с союзниками всегда указывалось, что "не стоит сильно давить на украинцев, поскольку они точно знают, что делать, и сделают все возможное с целью вернуть свои территории", отметил Певкур.

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг днем ранее указывал, что еще рано говорить, станет ли контрнаступление ВСУ поворотным моментом войны. По его словам, любая война непредсказуема. При этом Столтенберг подчеркнул, что в ходе наступления украинцы освобождают все больше своей земли.

Министры обсуждали вступление Украины в НАТО

Цель встречи министров обороны стран - участниц НАТО в Брюсселе - подготовка к саммиту альянса 11-12 июля в Вильнюсе. Именно там Киев надеется получить дорожную карту, которая стала бы первым шагом на пути Украины в Североатлантический альянс.

Однако Столтенберг отказался комментировать ход консультаций на эту тему. Он повторил, что страна непременно станет членом НАТО, но лишь "когда придет время", а это, по его словам, Киев должен решать с участниками альянса. Ранее со схожей оценкой выступил и министр обороны Великобритании Бен Уоллес, указав, что "нужно быть реалистами" и "не давать много обещаний кандидатам".

Смотрите также:

Городские бои: подготовка к штурму Донецка

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Шульман о будущем России после контрнаступления ВСУ

Шульман о будущем России после контрнаступления ВСУ

В нашей студии политилог Екатерина Шульман.
Политика11 июня 2023 г.17:53 мин.
external

Репортаж из окопа: как бывшие гражданские защищают Украину (30.04.2023)

Репортаж из окопа: как бывшие гражданские защищают Украину (30.04.2023)

Держаться на фронте бойцам ВСУ помогают вести с "гражданки", вера в будущее и даже юмор. Как они справляются с психологическим давлением?
Политика30 апреля 2023 г.03:11 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинские солдаты в Донецкой области

День 477-й войны: Контактная группа продолжит помощь Киеву

Конфликты3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW о закупке Германией систем противоракетной обороны у Израиля: карикатурный канцлер ФРГ Олаф Шольц под зонтом, раскрашенном в цвета германского флага. Над ним в небе пролетают ракеты.

Противоракетный щит для Германии: как он работает

Противоракетный щит для Германии: как он работает

Политика10 ч. назад
Ночной Берлин

Путеводитель по ночному Берлину 90-х: что осталось?

Путеводитель по ночному Берлину 90-х: что осталось?

Культура13 ч. назад
Такси у входа в здание Тбилисского аэропорта

Авиаперелеты между РФ и Грузией. Что изменилось за месяц?

Авиаперелеты между РФ и Грузией. Что изменилось за месяц?

Экономика и бизнес21 ч. назад
Софья Сапега на суде

После помилования Софья Сапега уехала отдыхать в Таиланд

После помилования Софья Сапега уехала отдыхать в Таиланд

Общество3 ч. назад
Члены правительства ФРГ представляют Стратегию нацбезопасности в Берлине, 14 июня 2023 года

Мало конкретики. СМИ ФРГ о Стратегии нацбезопасности

Мало конкретики. СМИ ФРГ о Стратегии нацбезопасности

Политика8 ч. назад
Экспонат выставки Андрей Красулина в Берлине "Единорог"

Cкульптор Красулин: "Человечество дискредитировало себя"

Cкульптор Красулин: "Человечество дискредитировало себя"

Культура9 ч. назад
На главную страницу