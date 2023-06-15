Глава Минобороны Эстонии: Мы с Украиной, сколько потребуется

Кремлю не стоит надеяться на то, что Запад ослабит поддержку Украины, обороняющейся от военного вторжения России, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. "Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется", - отметил он в беседе с корреспондентом DW в четверг, 15 июня, на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе. Этот комментарий эстонский министр дал на фоне очередных заявлений президента РФ Владимира Путина о якобы возникших у стран Запада сложностях с поставками оружия Киеву и необходимости прекратить военную поддержку Украины.

По словам, Певкура, "у Путина, у Кремля нет шансов думать, что Запад уйдет", отступив от поддержки украинцев. "Нет, мы не уйдем", - добавил министр.

Певкур указал, что противовоздушная оборона является самым большим приоритетом для Запада в вопросах поддержки Киева. Средства ПВО помогут ВСУ "защитить свои сухопутные войска, чтобы иметь возможность перемещаться", а также "держать российскую авиацию подальше от контрнаступления", заявил глава эстонского оборонного ведомства. "Второй приоритет - это боеприпасы ", - отметил собеседник DW.

НАТО пока не берется оценивать успехи контрнаступления ВСУ

Певкур также выразил осторожную надежду на то, что украинское контрнаступление станет поворотным моментом в войне РФ против Украины. Но войска РФ "соорудили множество линий обороны, и мы понимаем, насколько это сложно для Украины", указал министр. В беседе с союзниками всегда указывалось, что "не стоит сильно давить на украинцев, поскольку они точно знают, что делать, и сделают все возможное с целью вернуть свои территории", отметил Певкур.

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг днем ранее указывал, что еще рано говорить, станет ли контрнаступление ВСУ поворотным моментом войны. По его словам, любая война непредсказуема. При этом Столтенберг подчеркнул, что в ходе наступления украинцы освобождают все больше своей земли.

Министры обсуждали вступление Украины в НАТО

Цель встречи министров обороны стран - участниц НАТО в Брюсселе - подготовка к саммиту альянса 11-12 июля в Вильнюсе. Именно там Киев надеется получить дорожную карту, которая стала бы первым шагом на пути Украины в Североатлантический альянс.

Однако Столтенберг отказался комментировать ход консультаций на эту тему. Он повторил, что страна непременно станет членом НАТО, но лишь "когда придет время", а это, по его словам, Киев должен решать с участниками альянса. Ранее со схожей оценкой выступил и министр обороны Великобритании Бен Уоллес, указав, что "нужно быть реалистами" и "не давать много обещаний кандидатам".

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