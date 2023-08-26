Муж Каи Каллас заявил о выходе из бизнеса, связанного с РФ

Супруг премьера Эстонии заявил, что продаст все свои акции транспортной компании Stark Logistics, выйдет из ее правления, расторгнет контракт, а также откажется от "любых других ролей и обязанностей".

Муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас Арво Халлик на фоне разгорающегося политического скандала заявил о планах продать свою долю в логистической компании, занимающейся грузоперевозками в Россию. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщили эстонские СМИ со ссылкой на письменное заявление Халлика.

"Возник интерес со стороны СМИ, и я понимаю, что моя деловая деятельность, участие и работа в компании Stark Logistics, осуществлявшей перевозки из Эстонии в Россию для нашего клиента AS Metaprint, вызвали вопросы, которые, независимо от ответов, повлияют на работу моей жены, - цитирует заявление портал эстонского гостелерадио ERR . - Поэтому сегодня я договорился с другими акционерами Stark Logistics, что немедленно продам все свои акции обратно Stark Logistics, а также выйду из правления компании, расторгну трудовой договор финансового менеджера, откажусь от любых других ролей и обязанностей и передам их другим сотрудникам".

Бизнесмен принес извинения за сложившуюся ситуацию и ущерб, который она причинила его супруге. Он подтвердил, что Кая Каллас не знала о его предпринимательской деятельности. "На этой неделе мы обсудили все это в свете освещения в СМИ, и ее оценка была четкой - никакие обстоятельства не оправдывают осуществление этих перевозок. Но остановка перевозок для меня уже не является достаточным шагом", - заявил Арво Халлик, добавив, что в этих обстоятельствах ему лучше полностью отказаться от своей доли в Stark Logistics и работы в компании.

Delfi: Stark Logistics заработала на перевозках в РФ 1,5 млн евро во время войны

Ранее эстонские СМИ сообщили, что фирма, которой частично владеет Арво Халлик, продолжает деятельность в России. По данным Delfi, Stark Logistics заработала около 1,5 млн евро на российских поставках во время войны в Украине. В самой компании заявили, что практически свернули грузоперевозки в Россию, а сейчас перевозят последние грузы. Речь идет о "частичном вывозе остатков с заводов, чтобы можно было завершить деятельность", сказал ERR директор фирмы Кристьян Крааг.

Президент Эстонии Алар Карис в интервью ERR 24 августа потребовал разъяснений от премьер-министра страны, а оппозиционные партии призвали ее уйти в отставку. В тот же день Кая Каллас, выступая на пресс-конференции, отрицала, что ее муж нарушил санкции против РФ. По ее словам, компания Stark Logistics прекратила оказывать логистические услуги в РФ через месяц после начала полномасштабного вторжения в Украину . Вместе с тем она продолжает перевозить грузы в Россию для своего эстонского партнера, фирмы Metaprint. Каллас признала наличие этической проблемы в работе Stark Logistics в России и сообщила о прекращении этой деятельности в ближайшие недели.

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