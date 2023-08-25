Эстония: скандал вокруг связей с РФ мужа Каи Каллас

В Эстонии разгорается скандал вокруг предполагаемого бизнеса в России, который ведет транспортная компания, частично принадлежащая мужу премьер-министра Каи Каллас Арво Халлику. В пятницу, 25 августа, две эстонские газеты вышли с призывами к главе правительства уйти в отставку. В частности, Postimees считает, что "время Каллас прошло", поскольку она не дала удовлетворительных разъяснений на пресс-конференции накануне и заявила, что не сделала ничего плохого и не понимает сути обвинений.

"Ни в среду, ни в четверг мы не услышали ответов. Нет никаких оснований полагать, что мы услышим их в субботу или воскресенье. Поэтому Postimees дает премьер-министру дружескую рекомендацию начать собирать вещи сегодня и избежать отставки с еще большим позором в будущем", - цитирует комментарий газеты портал ERR.ee. В свою очередь Eesti Päevaleht призывает Каллас подать прошение об отставке, чтобы парламентарии предоставили ей новый мандат в том случае, "если сочтут ее оплошность незначительной". Между тем издание Õhtuleht порекомендовало главе правительства извиниться.

Президент Эстонии ждет от Каллас разъяснений

Накануне президент Эстонии Алар Карис в интервью ERR призвал Каллас предоставить разъяснения в связи с предпринимательской деятельностью ее мужа. "Думаю, что общественность ждет объяснений от премьер-министра. И после этого ей, наверное, придется подумать самой и поговорить со своими советниками о том, каковы будут дальнейшие действия", - указал он.

В тот же день Кая Каллас выступила на пресс-конференции, опровергнув утверждения о нарушении ее мужем санкций против РФ. По ее словам, компания Stark Logistics, совладельцем которой является Арво Халлик, через месяц после начала полномасштабного вторжения в Украину прекратила оказывать логистические услуги в РФ. Вместе с тем она продолжает перевозить грузы в Россию для своего эстонского партнера, фирмы Metaprint. Каллас признала наличие этической проблемы в работе компании Stark Logistics в России и сообщила о прекращении этой деятельности в ближайшие недели. "Он решил прекратить коммерческую деятельность в сентябре, потому что мы поговорили. Я объяснила, какова ситуация и как это выглядит со стороны", - добавила она.

Партеры Каллас по коалиции призывают к дальнейшим объяснениям

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур, который, как и Каллас, представляет Партию реформ, счел данные объяснения достаточными. "Кая Каллас отлично справлялась с обязанностями премьер-министра и, безусловно, продолжит их выполнять. Она дала достаточно объяснений - как общественности, так и, что очень важно, членам правительства. В четверг утром на заседании правительства мы получили объяснения, ни у кого из членов правительства больше не было вопросов", - заявил он.

В свою очередь глава МИД Маргус Цахкна, представляющий партию "Эстония 200", выразил доверие Каллас, но призвал к дальнейшим разъяснениям все задействованные стороны. "Если появятся новые обстоятельства, какие угодно, их нужно будет разъяснить. С другой стороны, сегодня вести любой бизнес с Россией, страной-агрессором, которая осуществляет геноцид, морально неправильно", - указал он. Глава МВД Эстонии, социал-демократ Лаури Ляэнеметс заявил, что в интересах самих вовлеченных в скандал компаний - публично объяснить, чем именно они занимаются. "Чем дольше все это будет тянуться, тем больше будет подрываться доверие к премьер-министру и Эстонии", - уверен он.

Между тем в оппозиционной Консервативной народной партии призвали Каллас к отставке. Это крайне позорный скандал, когда премьер-министр ездит повсюду, представляя себя большим другом Украины, требует ото всех закрыть товарообмен и деловые отношения с Россией, как от других стран, так и от эстонских фирм, а ее муж полтора года беспрепятственно занимается этим так, будто это не касается нашего премьер-министра", - заявил депутат рийгикогу Хенн Пыллуаас.

Delfi: Stark Logistics заработала на перевозках в РФ 1,5 млн евро во время войны

Ранее эстонские СМИ сообщили о продолжении деятельности в России фирмы, которой частично владеет Арво Халлик. По данным Delfi , Stark Logistics заработала почти 1,5 млн евро на российских поставках во время войны. В самой компании сообщили, что практически свернули грузоперевозки в Россию, а сейчас перевозятся последние грузы. Речь идет о "частичном вывозе остатков с заводов, чтобы можно было завершить деятельность", заявил ERR директор фирмы Кристьян Крааг.

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