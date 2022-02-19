Премьер Эстонии об Украине: Мы теряли независимость и не желаем этого другим
На фоне эскалации российско-украинского конфликта премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала DW о помощи Таллина Киеву, европейской перспективе для Украины и санкциях против Москвы.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас
Кая Каллас возглавила правительство Эстонии год тому назад. Председатель Партии реформ стала первой женщиной на посту премьер-министра этой балтийской страны. Она - бывший депутат Европейского парламента, входившая в Альянс либералов и демократов за Европу, и дочь одного из создателей Партии реформ, бывшего премьер-министра и бывшего члена Еврокомиссии Сийма Калласа. На полях Мюнхенской конференции по безопасности DW поговорила с премьером Эстонии об обострении российско-украинского конфликта, помощи Таллина Киеву и санкциях в отношении Москвы.
DW: Госпожа премьер-министр, президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сказал, что хочет, чтобы санкции против России были применены сейчас. Как вы думаете, для этого уже настало время?
Кая Каллас: На самом деле, он сказал: если вы говорите, что нападение (России на Украину. - Ред.) вот-вот произойдет, то санкции должны вводиться уже сейчас. Но он также признал, что существуют разные точки зрения. США говорят, что атака вот-вот произойдет, но у Украины другие разведовательные данные. Так что я его слова поняла так: знаете, если вы уверены, что нападение произойдет, введите санкции сейчас, но поскольку такой уверенности нет, то сейчас это не вариант.
- Это особенная конференция. Об этом сегодня говорили многие выступавшие. Чемоназнаменательна для вас? Вы чувствуете, что Запад меняет свое отношение к Украине и России?
- Я думаю, что эта конференция проходит в нужное время из-за ситуации с безопасностью в Европе. Все больше европейцев видят, что делает Россия, и все больше обеспокоены этим. Так или иначе, сейчас меньше наивности в отношении России, и есть очень серьезная обеспокоенность в отношении Украины и того, что Россия там делает.
- Поговорим о вашей стране: Эстония является членом НАТО. Насколько безопасно вы себя чувствуете?
- Мы не видим никакой военной угрозы на границах и являемся частью НАТО, а значит, у нас есть пятая статья, которая гласит, что нападение на одного (члена НАТО. - Ред.) равно нападению на всех. Наши союзники на нашей стороне. Но если что-то произойдет в Украине, то точно изменится общая ситуация с безопасностью не только в странах Балтии, но и во всей Европе, потому что в Европе будет большая война.
- Эстония хотела бы поставитьв Украину старые немецкие гаубицы типа D30 времен ГДР. Германия сделать этого не дает и говорит, мол, мы все еще думаем. Что, по-вашему, произойдет? Даст ли Германия зеленый свет вашей стране на поставки этого оружия Киеву?
- Официального ответа на этот запрос (от правительства Германии. - Ред.) мы не получили. Идут консультации между министерствами обороны. Но исходя из публичных заявлений, которые мы слышим, мы вряд ли получим добро на эти поставки. Поэтому Германия должна определиться с тем, как она собирается помочь Украине. Мы хотели бы, в частности, предоставить Киеву оборонительное оружие.
Эстония предоставила Киеву, в частности, противотанковые комплексы Javelin
- Украина стремиться получить перспективу членства в Европейском Союзе. Поэтому президент Зеленский попросил разъяснений по этому вопросу. Как вы думаете, теперь Евросоюз пойдет на сближение с Украиной и скажет, наконец: "Да, вы можете стать членом Евросоюза"?
- Когда шли процессы по нашему вступлению в Европейский Союз и НАТО, это всегда было движением по двум направлениям. Когда казалось, что двери НАТО закрываются, открывались европейские двери. Так что да, я бы поддержала решение дать Украине более сильный европейский сигнал, более сильный европейский ответ.
- Страны Балтии десятилетиями предупреждали о возможной опасности, исходящей от России, но в Западной Европе - в Германии и во Франции - не слушали, списывая это на вашу особую историю отношений с Россией. Вы сейчас думаете, что были тогда правы, а они нет? И считаете ли вы, что ваш голос, голос стран Балтии, сейчас лучше слышен в Западной Европе?
- Я думаю, что да. В 2014 году мы тоже говорили, что Россия собирается напасть на Крым, но нас не услышали. Но теперь, я думаю, все по-другому. Раньше нас считали такими, знаете, кто всегда говорит всякие вещи о России, и нам не верили. А теперь действительно люди говорят, что мы были правы. Значит, нас слушают. Наше единство в НАТО и в Европейском Союзе очень важно для нас. И мы действительно чувствуем себя равноправными союзниками.
- Ваша страна поставляет Украину оружие, в том числе противотанковые комплексы Javelin. Что еще вы планируете сделать - дать Киеву больше оружия и если да, то какое?
- Мы решили помочь Украине всеми возможными способами. Это и политическая поддержка, которую мы оказываем на всех уровнях, а также практическая поддержка, например, поддержка в борьбе с кибератаками. А также боевое оружие, как вы указали, системы Javelin. Но есть и другие вещи, такие как предоставление полевых госпиталей совместно с Германией, и тому подобное. Ну и, конечно, финансовая поддержка. Поэтому мы решили помочь Украине всеми возможными способами, ведь однажды мы потеряли свою независимость и не хотим, чтобы это случилось с другими странами.
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