Правительство Эстонии впервые возглавила женщина

В Таллине во вторник, 26 января, приведено к присяге новое правительство Эстонии, впервые в истории страны его возглавила женщина - председатель Партии реформ Кая Каллас. Выступая в парламенте страны, 43-летняя Каллас заявила, что новый кабинет, в составе которого - семь женщин, станет "правительством роста". Среди первоочередных задач она назвала преодоление последствий экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд предложила Кае Каллас сформировать правительство после ухода в отставку 13 января прежнего премьер-министра, председателя Центристской партии Юри Ратаса из-за обвинений в коррупции. Как сообщает агентство dpa, в расследовании против этой партии речь идет о спорном государственном кредите. Тем не менее, партия экс-премьера вошла в коалицию для создания нового правительства. Центристская партия и Партия реформ с момента обретения Эстонией независимости в 1991 году являются двумя ведущими политическими силами страны и занимают в парламенте 59 мест из 101 мест.
Кая Каллас - бывший депутат Европейского парламента, входившая в Альянс либералов и демократов за Европу. Она - дочь одного из создателей Партии реформ, бывшего премьер-министра и бывшего члена Еврокомиссии Сийма Калласа.
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